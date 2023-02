Dos nuevas sentencias sobre el trasvase dan la razón a Castilla-La Mancha frente al Levante

Dos nuevas sentencias, una del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Nacional, desestiman sendos recursos de la Comunidad Valenciana y de Murcia sobre el trasvase Tajo-Segura, dando así la razón a Castilla-La Mancha en el contexto de la guerra del agua reabierta en España a raíz del nuevo Plan Hidrológico del Tajo y el establecimiento de un caudal ecológico.

En el caso del Tribunal Supremo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Quinta), conocida este lunes, desestima un recurso interpuesto en octubre de 2021 contra el Real Decreto de julio de ese mismo año que aprobaba varias normas reguladoras del trasvase.

En concreto se establecieron las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura determinando los niveles de los límites de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en función de los niveles máximos anuales y de cada mensualidad.

Uno de los aspectos recurridos era la falta de oportunidad de la reforma al estar en trámite -en aquel momento- la aprobación de los nuevos planes hidrológicos de cuencas pero los Planes de Cuenca se publicaron en el BOE del 10 de febrero de 2023 por lo que ni cuando se deliberó el recurso estaban aprobados.

Respetar las condiciones

Además, el Plan debe respetar las condiciones básicas del Trasvase que ya están establecidas por normativa de rango legal, lo cual comporta que la incidencia del mismo sobre las condiciones del Trasvase sólo pueden verse afectadas "de forma tangencial" y no para la limitación del agua trasvasable, según esta sentencia, de fecha 21 de febrero de 2023.

En cuanto al fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Primera) de fecha 3 de febrero de 2023, se trata del recurso de la Región de Murcia a la orden ministerial del 21 de noviembre de 2019 que autorizó un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos desde los pantanos de cabecera del Tajo cuando la petición era un trasvase de 14,7 hectómetros.

En ambos recursos han actuado los servicios jurídicos de a comunidad autónoma de Catilla-La Mancha y se han impuesto las costas a los recurrentes.

Celebración de Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado estas dos últimas sentencias que, según ha destacado, "dejan muy claro que tenemos derecho al agua" y que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura son "injustas".

En ese sentido ha anunciado que va a reclamar al Gobierno de España que no agote el año de plazo que hay para cambiar las normas de explotación del trasvase y "se anticipe lo más posible".

Hoy, ha continuado, "podemos celebrar que esta región está ganando sentencia tras sentencia y ganando el agua", pero ha recordado que en Castilla-La Mancha hubo cuatro años -los que gobernó el PP- en los que "no se recurrió nada y se le daba la razón al Levante".

Malestar

El presidente regional ha reconocido que le "humilla que en vez de que el agua nos la den los técnicos de la Confederación nos la tenga que dar un juez. Me molesta tener que ir al Tribunal Supremo a pedir el agua, es casi humillante. Pero finalmente, tenemos el agua" y estas dos sentencias "nos avalan", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que también es importante no bajar la guardia.

También ha apuntado que a él no le va a dar lecciones para hablar de España ni el PP ni Vox ni Podemos ni el PSOE. "Dentro de España me pagan los ciudadanos para defender esta tierra, tengo que defender la parte que me toca, y esa es que el agua, entre irse fuera o aprovecharla aquí, aprovecharla aquí", ha afirmado Page.

