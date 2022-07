Los usuarios se quejan de dos cosas del hospital de Toledo, una de ellas sobre móviles

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Castilla-La Mancha afirma que está recibiendo numerosas quejas de los usuarios del Hospital Universitario de Toledo por la falta de limpieza de las zonas comunes, (especialmente los baños), así como por la ausencia de cobertura telefónica en numerosas zonas, lo que dificulta la comunicación con el exterior de los pacientes y los propios trabajadores.

Respecto a la falta de limpieza, son ya varias las concentraciones convocadas a las puertas del hospital por parte de las trabajadoras del servicio de limpieza, explica la OCU en una nota de prensa. En abril informaron de semanas enteras sin librar ni un solo día y acumulación de bajas por motivos psicológicos. Denunciaban así «el maltrato laboral que sufren a diario a manos de la UTE Concesionaria de la explotación del centro sanitario público y de la UTE a la que tiene adjudicada la contrata del servicio», tal y como informaba Comisiones Obreras. Desde OCU-CLM solicitan "una solución inmediata del conflicto para que se atienda también a las necesidades de los usuarios".

Sobre la falta de cobertura para móviles, la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Regina Leal, afirmaba a finales de 2021 que el problema se solucionaría con la instalación de unas antenas parabólicas en el hospital. Pero cuatro meses después de su instalación, la cobertura de telefonía móvil aún no está al 100%. Además, varias operadoras (como Vodafone y Orange) no se han integrado a la torre de telefonía. Las llamadas sí pueden realizarse por medio del sistema wifi del hospital, pero no con datos en las citadas compañías, lo que dificulta las comunicaciones con el exterior de los pacientes y los propios trabajadores.

Sigue los temas que te interesan