Las viviendas del Paseo de Canónigos de Toledo no estarán en el Circo Romano

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Toledo han negado con rotundidad que las viviendas que van a construirse en el número 12 del paseo de los Canónigos vayan a estar dentro del Circo Romano, como erróneamente han publicitado los promotores del proyecto, que ya ha eliminado de su página web la frase que ha generado la polémica.

Tras la publicación este sábado en EL DIGITAL CLM de una información relativa a la construcción de diez viviendas de lujo en el Paseo de los Canónigos que, según rezaba en la página web de la promotora, "Atica Homes", estarán rodeadas de "zonas verdes y dentro del antiguo Circo Romano", se ha formado un gran revuelo en las redes sociales y ha alertado a los grupos municipales de la oposición. De hecho, Vox ya ha anunciado que pedirá un pleno extraordinario para abordar el asunto.

Mientras tanto, en el equipo de gobierno del Consistorio no salen de su asombro ya que, según han informado a este diario en fuentes municipales, "ni de lejos" van a construirse viviendas en el Circo Romano. Se trata de una construcción que se llevará a cabo en el terreno que ocupaba la anterior edificación del Paseo de los Canónigos, frente a las dependencias de la Policía Municipal, sujeta a la normativa que rige para el Casco Histórico de la ciudad y con el visto bueno de Cultura, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El vicealcalde de Toledo José Pablo Sabrido, ha manifestado que las informaciones sobre la construcción de vivienda en el Circo Romano de Toledo “son absolutamente falsas y no se ajustan a la realidad”, al tiempo que ha rechazado el oportunismo de VOX “por difundir permanente bulos y noticias que no tienen fundamento”.



Sabrido se ha referido a las noticias que sitúan dentro del Circo Romano la construcción de viviendas de lujo, “algo que no tiene ninguna base real” y que achaca a una publicidad engañosa y a informaciones “malintencionadas” que sólo buscan “menoscabar la defensa que este equipo de Gobierno está realizando de la Vega Baja de los BIC que lo integran”.



Igualmente, ha lamentado que el Grupo Municipal VOX “siga empeñado en difundir bulos y mentiras en lugar de trabajar por el bien de los ciudadanos de Toledo”, ha dicho Sabrido quien, ha reiterado “el firme compromiso de este equipo de Gobierno en la defensa del Patrimonio y del desarrollo sostenible de nuestra ciudad”.



El también concejal de Urbanismo ha recordado el acuerdo firmado recientemente para la protección de la Vega Baja entre la Junta, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento “que anula cualquier posibilidad de especulación o de deterioro paisajístico y patrimonial de la zona, incluido el Circo Romano” y los otros dos BIC que forman parte de la zona.

