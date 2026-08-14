El incendio de El Recuenco, en la provincia de Guadalajara, sube a nivel 2: evacúan el pueblo y confinan El Pozuelo

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 2 de alerta para el incendio que se ha declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), un municipio que ha sido evacuado al tiempo que se ha confinado a la población de El Pozuelo.

Asimismo, se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población afectada, indica el plan Infocam en su cuenta de X.

Antes de la escalada operativa de este fuego, las autoridades habían establecido el nivel 1 porque el humo había obligado a cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM-2015 y la CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

▶️ACTUALIZACIÓN

➡️#IFElRecuenco en #Guadalajara se declara Situación Operativa nivel 2 por la evacuación preventiva de #ElRecuenco y el confinamiento preventivo de #ElPozuelo.

🚨 Nivel 2

📩 Mensaje Es-Alert enviado

🚁 11 medios aéreos

🚚 19 medios terrestres

👥 112 efectivos… pic.twitter.com/LGeDBgei2g — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 14, 2026

El Infocam indica que en las labores de extinción trabaja un operativo integrado por 19 medios terrestres, 11 medios aéreos y 112 efectivos.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha el incendio ha sido detectado a las 16.41 horas por un vigilante fijo y afecta a un terreno forestal arbolado ubicado en El Recuenco, cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria.