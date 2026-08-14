Imagen del incendio declarado en El Recuenco (Guadalajara).

Imagen del incendio declarado en El Recuenco (Guadalajara). Plan Infocam

Guadalajara INCENDIO

El incendio de El Recuenco, en la provincia de Guadalajara, sube a nivel 2: evacúan el pueblo y confinan El Pozuelo

Los vecinos han recibido un mensaje ES-Alert mientras el despliegue suma más de un decena de medios aéreos contra el fuego.

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El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 2 de alerta para el incendio que se ha declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), un municipio que ha sido evacuado al tiempo que se ha confinado a la población de El Pozuelo.

Asimismo, se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población afectada, indica el plan Infocam en su cuenta de X.

Antes de la escalada operativa de este fuego, las autoridades habían establecido el nivel 1 porque el humo había obligado a cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM-2015 y la CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

El Infocam indica que en las labores de extinción trabaja un operativo integrado por 19 medios terrestres, 11 medios aéreos y 112 efectivos.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha el incendio ha sido detectado a las 16.41 horas por un vigilante fijo y afecta a un terreno forestal arbolado ubicado en El Recuenco, cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria.