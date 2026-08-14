El incendio de El Recuenco, en la provincia de Guadalajara, sube a nivel 2: evacúan el pueblo y confinan El Pozuelo
Los vecinos han recibido un mensaje ES-Alert mientras el despliegue suma más de un decena de medios aéreos contra el fuego.
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El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 2 de alerta para el incendio que se ha declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), un municipio que ha sido evacuado al tiempo que se ha confinado a la población de El Pozuelo.
Asimismo, se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población afectada, indica el plan Infocam en su cuenta de X.
Antes de la escalada operativa de este fuego, las autoridades habían establecido el nivel 1 porque el humo había obligado a cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM-2015 y la CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.
▶️ACTUALIZACIÓN— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 14, 2026
➡️#IFElRecuenco en #Guadalajara se declara Situación Operativa nivel 2 por la evacuación preventiva de #ElRecuenco y el confinamiento preventivo de #ElPozuelo.
🚨 Nivel 2
📩 Mensaje Es-Alert enviado
🚁 11 medios aéreos
🚚 19 medios terrestres
👥 112 efectivos… pic.twitter.com/LGeDBgei2g
El Infocam indica que en las labores de extinción trabaja un operativo integrado por 19 medios terrestres, 11 medios aéreos y 112 efectivos.
Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha el incendio ha sido detectado a las 16.41 horas por un vigilante fijo y afecta a un terreno forestal arbolado ubicado en El Recuenco, cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria.