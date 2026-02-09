Las lluvias y la crecida del Henares dejan sin agua potable a un pequeño pueblo de Guadalajara durante varios días

La pedanía de Moratilla de Henares, perteneciente a la localidad de Sigüenza (Guadalajara), lleva sin agua potable desde el pasado viernes debido a los efectos del tren de borrascas que está afectando a Castilla-La Mancha en los últimos días.

Según ha informado la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el Ayuntamiento lleva desde el sábado repartiendo garrafas de agua potable para consumo personal gracias a la donación de Font Vella, ubicada muy cerca de esta pedanía.

"Debido a las intensas lluvias de los últimos días y a la crecida del río Henares, que afecta a la red de abastecimiento, ha sido necesario interrumpir de manera preventiva el bombeo de agua de la fuente al depósito de abastecimiento de Moratilla, con el fin de garantizar la seguridad y calidad del suministro", ha explicado.

Merino también ha afirmado que el agua almacenada actualmente en el depósito puede utilizarse para el aseo personal y tareas de limpieza, pero no es apta para beber.

Asimismo, ha confiado en que la incidencia se resuelva en los próximos días para solventar la situación a la quincena de personas que habitan en Moratilla de Henares.

"Esta situación es excepcional. Además, este año se limpió el río después de tres años y medio de conversaciones con la Confederación", ha sentenciado la regidora.