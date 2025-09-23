El incendio del Pico del Lobo arrasa 690 hectáreas y mantiene el nivel 1 de emergencia en Guadalajara

El incendio declarado este domingo en el macizo del Pico del Lobo-Cebollera, en la provincia de Guadalajara, ha calcinado ya unas 690 hectáreas de matorral y sigue activo en nivel 1 de emergencia.

Según Infocam, en los trabajos de extinción participan 199 efectivos, 24 medios aéreos y 21 terrestres, con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y de comunidades vecinas como Madrid y Castilla y León.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha señalado que la causa más probable del incendio es un rayo.

El fuego se originó a las 8:13 horas del domingo en una zona forestal no leñosa y se ha visto favorecido por la sequedad del terreno y las difíciles condiciones orográficas de la Sierra de Ayllón, donde se encuentra el Pico del Lobo, la cumbre más alta de Castilla-La Mancha.

Actualizaciones

Durante las primeras horas, las llamas obligaron a cortar la carretera GU-187, que conecta las localidades de Valverde de los Arroyos y Galve de Sorbe, lo que dificultó el acceso a varios núcleos de población.

Aunque la vía ya está reabierta, las autoridades mantienen la alerta ante posibles cambios en la dirección del viento que compliquen el operativo.

Incendio Peñalba de la Sierra (Guadalajara) Infocam

El fuego afecta a un enclave natural de gran valor ecológico, muy próximo al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, un espacio protegido que combina pinares, robledales y pastizales de montaña.

En este contexto, las autoridades han reforzado la vigilancia para evitar que el incendio se extienda hacia zonas de especial sensibilidad ambiental.

Operativo

La magnitud del operativo refleja la gravedad de la situación: brigadas helitransportadas, retenes terrestres y maquinaria pesada trabajan sin descanso para contener las llamas, mientras los medios aéreos realizan descargas continuas de agua y retardante.

El Gobierno regional ha subrayado la coordinación entre administraciones como clave para frenar el avance del fuego.

Incendio Peñalba de la Sierra (Guadalajara) Infocam

El vicepresidente segundo, José Luis Escudero, ha reconocido la labor de los equipos de extinción y ha pedido prudencia a la ciudadanía para evitar riesgos en una zona de difícil acceso.

Temporada complicada

Este incendio se suma a una temporada especialmente complicada en Castilla-La Mancha, donde la prolongada sequía y las altas temperaturas han elevado el riesgo en prácticamente todo el territorio.

En el caso del Pico del Lobo, el objetivo inmediato es estabilizar el perímetro y reducir la superficie activa antes de que se reaviven los focos durante la noche.