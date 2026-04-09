La Junta de Personal de la Diputación de Cuenca convoca protestas semanales para exigir derechos laborales de calidad

La Junta de Personal de la Diputación Provincial de Cuenca, compuesta por los sindicatos USO, CSIF, CCOO y UGT, ha anunciado la convocatoria de concentraciones semanales para exigir una negociación real y efectiva que garantice los derechos laborales de los trabajadores y la calidad del servicio público.

Las movilizaciones se celebrarán todos los jueves de abril, comenzando hoy, bajo el lema: 'Por una negociación real y efectiva en defensa de los trabajadores'.

La iniciativa busca denunciar la falta de diálogo con la administración y la imposición de decisiones unilaterales que afectan directamente las condiciones laborales de la plantilla.

Entre los principales objetivos de estas concentraciones se encuentran la defensa de los derechos de los trabajadores, el rechazo a modificaciones impuestas sin negociación, la exigencia de un diálogo efectivo con la representación sindical y la garantía de condiciones de trabajo dignas que permitan ofrecer un servicio público de calidad.

La Junta de Personal ha alertado sobre un deterioro de los derechos laborales dentro de la institución, con situaciones como la denegación o modificación de permisos, así como la falta de cobertura de bajas y vacantes en una plantilla insuficiente.

Movilización Diputación Cuenca. CSIF

Según un comunicado emitido, las movilizaciones se mantendrán mientras no se establezca un diálogo real y no se alcancen acuerdos que den respuesta a las reivindicaciones planteadas por los trabajadores.