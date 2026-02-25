Comienza la instalación de los primeros remontes mecánicos al Casco Histórico de Cuenca: funcionarán en verano

Tragsa, la empresa pública que está ejecutando las obras para la instalación del remonte mecánico al Casco Histórico de Cuenca, ha comenzado la instalación de las primeras escaleras mecánicas que comenzarán a funcionar este verano.

Así lo han recordado tanto el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, como el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la visita que han llevado a cabo a este lugar junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz.

Hernando ha subrayado que desde la administración regional van a cumplir con los tiempos marcados por la Comisión Europea, quien supedita la financiación de los 15 millones de euros de esta obra a que esté finalizada antes de que termine el mes de junio.

El consejero ha destacado que "Cuenca merece una apuesta decidida y que aquí haya inversión pública continuada, sostenida y decisiva" al tiempo que ha destacado que "todavía queda un futuro muy ilusionante por recorrer" sobre el que "vamos a hacer todo lo posible" para que la ciudad "siga desarrollando todo su enorme potencial".

De su lado, Martínez Guijarro ha señalado que la movilidad en Cuenca va a tener "un antes y un después" cuando se pongan este verano en pleno funcionamiento los remontes al casco.

Restos arqueológicos

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda ha precisado que esta actuación ha destapado varios restos arqueológicos, posiblemente parte de la antigua muralla y una posible bóveda.

Concretamente, ha explicado que se trata de cinco hallazgos diferentes, el último descubierto hace quince días y que una vez documentados se han dejado en su ubicación y no serán accesibles para el público. Eso sí, ha puntualizado que instalarán una trampilla que permitirá el acceso a los expertos.

"Lo que se ha hecho para poder continuar con las obras ha sido, de momento, volver a tapar. Se ha terminado de sujetar el terreno y ahora se procederá a hacer una excavación arqueológica para documentar y decidir qué hay que hacer con esos hallazgos", ha resaltado Balmaseda.

Los trabajos se están realizando desde el Paseo del Huécar, frente al Teatro Auditorio, hasta el jardín de Cecilio Albendea y constan de seis tramos que salvarán el desnivel tanto por escaleras mecánicas como por una serie de ascensores para conectar el centro de la ciudad con el Casco Histórico.