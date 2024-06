Denuncian el "pésimo estado" de los autobuses urbanos de Cuenca: paradas en seco, goteras, calor...

La sección sindical de Comisiones Obreras en la empresa Líneas Urbanas de Cuenca (LUC), que gestiona el servicio de autobuses urbanos en la capital conquense, ha denunciado públicamente el "pésimo estado" de varios de los vehículos.

Según Jesús S. Saiz, delegado sindical en la compañía, "toda la flota renquea" y "de los 10 autobuses que tenemos, la mitad están pidiendo a gritos ir al taller con urgencia".

"Los autobuses 112, 113 y 115 se bloquean de vez en cuando por un fallo en las centralitas. Se paran en seco sin que el conductor pueda hacer nada por evitarlo. Los pasajeros sufren la sacudida, los que están de pie corren el riesgo de caerse y pagan el susto llamándole de todo al conductor", explica. Alerta, además, de que "puede ocurrir cualquier día que cualquier persona se dé un golpe, se caiga y se lesione".

Igualmente, como los fallos electrónicos "son una constante", los timbres de 'parada solicitada' en ocasiones dejan de funcionar. Al no encenderse el indicador, el conductor no detiene el vehículo y los pasajeros se enfadan. Los trabajadores, por este motivo, "no dejan de recibir recriminaciones e insultos durante su jornada laboral, que es un 'viacrucis' de tensión, estrés, faltas de respeto e impotencia".

Por si fuera poco, estos mismos vehículos, además del 123, tiene goteras tanto en la zona de pasajeros como en el puesto de conducción, según Comisiones Obreras. A consecuencia de ello, lamentan que el conductor tenga que adoptar "posturas inverosímiles e incómodas para poder conducir" evitando que le caiga el agua.

Sin climatización

Por su parte, el autobús 114 no tiene calefacción, algo que "los pasajeros y el propio conductor lo han sufrido en sus carnes este invierno", llegando a provocar en alguna ocasión que el trabajador no pudiera seguir conduciendo.

Y un problema similar de climatización ocurrió el verano pasado con el 116, que no tiene aire acondicionado. "Hubo días en los que la temperatura interior llegó a ser inaguantable, tanto para usuarios como para el conductor, que en más de una ocasión tuvo que parar y esperar a que la temperatura bajase lo suficiente para poder seguir en ruta. ¿Qué servicio va a dar este verano este vehículo?", se ha preguntado Saiz.

"Podríamos seguir citando más y más deficiencias de los autobuses y, por consiguiente, del servicio de transporte urbano, pero con estos ejemplos se puede entender que la situación es insostenible", ha añadido el representante sindical, que ha instado a la empresa concesionaria a "arreglar los vehículos, si es que las averías tienen arreglo".

Comprensión

"Y el Ayuntamiento tiene que exigírselo así, tiene que tomar medidas para solucionar los problemas del servicio, que sufren tanto las personas usuarias como las que lo prestan", ha asegurado, pidiendo igualmente comprensión a los usuarios sabiendo "las condiciones en las que trabajamos".

"Llevamos mucho tiempo escuchando anuncios sobre la inminente puesta en marcha de los autobuses eléctricos, que llevan desde septiembre del año pasado en las cocheras de Cuenca. No se explica que los tengamos ahí criando telarañas mientras seguimos prestando servicio con unos autobuses que están pidiendo a gritos ir al taller", ha finalizado.