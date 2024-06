La emotiva pedida de mano de la futbolista Alba Redondo a su pareja: "Creía que era broma"

Espectacular momento el que se ha vivido este jueves en el estadio Ciutat de Valencia. La albaceteña Alba Redondo, jugadora del Levante y de la Selección Española, ha decidido sorprender a su pareja, Cristina Monleón, con una emotiva pedida de mano.

En el centro del campo, rodeadas de familiares y amigos mientras se proyectaban unas bonitas imágenes en los videomarcadores, la futbolista ha hincado rodilla y ha pedido matrimonio a su novia. "¿Quieres casarte conmigo?", preguntaba la albaceteña a Cristina, que no se podía creer lo que estaba viviendo.

Una vez en pie y tras rotundo "sí, quiero", ambas se han fundido en un emotivo abrazo, al que también se han sumado entre lágrimas y aplausos los allí presentes.

"Creía que era broma, pero ya no", ha comentado Cristina entre risas. Alba, por su parte, ha dado las gracias al Levante por ayudarla a organizar todo y también a su pareja por acompañarla al estadio sin saber nada. "Menos mal que te he traído, porque si no no sé a quién le habría dado el anillo", ha bromeado.