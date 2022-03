Homenajear a mujeres de diferentes ámbitos de la sociedad conquense que destacan por su trabajo en favor de la igualdad o por haber superado barreras y abierto camino a otras mujeres es el objetivo de los reconocimientos que este viernes se han entregado a elección del Consejo Municipal de Igualdad.

Un emotivo acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, presentado por la periodista y delegada de CMMedia, Trinidad Saiz, y que pone el broche a una semana de eventos organizados por Ayuntamiento de Cuenca, Diputación Provincial, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Subdelegación del Gobierno y Universidad de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la discapacidad se ha reconocido a Josefina Soriano, maestra jubilada que padece distrofia muscular que ha hecho suya la lucha por la visibilización del colectivo de personas con discapacidad, especialmente las mujeres, que sufren una doble discriminación. Forma parte de las Juntas Directivas de Frater y de Ademcu, es estrecha colaboradora del Fórum de la Discapacidad y durante muchos años ha sido representante del colectivo en el Consejo Social de la Ciudad de Cuenca.

En el ámbito educativo el reconocimiento ha sido para Andrea Blanco, joven de 22 años que estudió en el colegio Fuente del Oro y posteriormente en el instituto San José, donde obtuvo Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato. El curso pasado finalizó sus estudios de Grado de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera al mejor expediente académico en el Campus. Actualmente está estudiando oposiciones para la carrera de juez y fiscal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Macarena Dolz Mallenco es la mujer reconocida en el ámbito empresarial, responsable de Cocinas Dolma, que inició su andadura en 1978 de la mano de su padre, Ángel Dolz. Ella comenzó a trabajar en el negocio familiar con 17 años y a día de hoy dirige una empresa que es líder en su sector, tanto en mobiliario como en electrodomésticos.

En el ámbito del deporte se ha destacado al Club de Baloncesto Cuenca Femenino, el más longevo de toda la provincia y que lleva compitiendo en liga regional federada de forma ininterrumpida durante 45 años. Actualmente compite en 2ª División Femenina de Castilla-La Mancha junto con otros nueve equipos y hace algo menos de un mes quedaron campeonas en este torneo de Copa, celebrado en nuestra ciudad. Además, tras 13 años sin equipo junior femenino, este año sí cuentan con él, que milita en la categoría Junior Femenino Zonal.

Finalmente, Soco Cordente ha sido reconocida en el ámbito de la cultura a título póstumo. Educadora social de formación, desarrolló una labor literaria y cultural muy destacada. Publicó tres libros, desarrolló su labor también en el sector del periodismo local y de la cultura, así como en voluntariado e iniciativas sociales, siendo muy conocida y valorada. Soco Cordente nos dejó prematuramente en noviembre de 2021, a la edad de 36 años. Su hermano Fernando Cordente ha recogido el reconocimiento.

"Todas las mujeres son un referente"

El alcalde, Darío Dolz, ha destacado en su intervención que "todas estas mujeres son un referente, un modelo a seguir para todos nosotros y para nuestros jóvenes por su valor, su esfuerzo, su compromiso, su tenacidad".

Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque de nuevo se haya podido celebrar el 8 de marzo "en las calles, de manera pacífica y con gente de todas las edades reclamando igualdad". Y es que, ha añadido, "no podemos dejar de conmemorar este Día de la Mujer puesto que, aunque es evidente que se han logrado muchos avances, la desigualdad de género sigue existiendo".

Así, ha mencionado la desigualdad salarial, del paro y de la temporalidad en el empleo que sufren algunas mujeres, del reparto de los cuidados, de la conciliación, pero, ha apuntado, "el ejemplo más flagrante de todos es la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Mujeres que no 'pierden la vida', que no 'mueren a manos de', sino que son asesinadas, con esas letras, por sus parejas o ex parejas".

Dolz ha finalizado su intervención recordando "al pueblo ucraniano, pero sobre todo a las mujeres ucranianas, que están saliendo de allí para proteger a sus hijos con lo poco que les cabe en una maleta, dejando atrás su vida, su casa, su trabajo, al resto de su familia, sin saber si volverán ni qué se encontrarán". Por ello, ha dicho, "nuestro recuerdo hoy, y todo nuestro ánimo, es para todas ellas". El acto ha finalizado con la actuación del grupo conquense Fizzy Soup.

Sigue los temas que te interesan