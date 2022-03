Impresionante relato de un camionero ucraniano que parte de Ciudad Real con un cargamento de ayudas

Un camión cargado de comida, ropa de abrigo, productos de higiene personal y fármacos partirá desde Socuéllamos hasta la frontera entre Ucrania y Polonia para abastecer a las víctimas de la guerra, gracias a la iniciativa de las empresas Camiones Félix, con la colaboración de la Cooperativa 'El Progreso' de Villarrubia de los Ojos, Distribuciones García y Carnes Copado.

En declaraciones a los medios, el dueño de Camiones Félix, Félix López, ha destacado que esta idea surgió cuando uno de sus trabajadores, que es ucraniano, se dirigió a él para transmitirle su inquietud por la situación que estaba atravesando su familia en Ucrania desde que comenzó la guerra.

De la mano del administrador y gerente de Nok, Alejandro García, comenzaron a recaudar alimentos y otros enseres útiles para las víctimas de la guerra. Así, consiguieron la colaboración de farmacias, empresas y personas de a pie, contando con una donación de un palet de aceite por parte de la Cooperativa 'El Progreso' y un palet de comida por parte de Carne Copado, además de otras muchas aportaciones.

Como ha indicado López, su camionero le insistió en que "si alguien tenía que ir hasta la frontera, quería ser él", ya que tiene allí a su madre, a su cuñado y varios primos y familiares.

Por su parte, el trabajador ucraniano de Camiones Félix ha destacado que, aunque se encuentre en Polonia, él no puede entrar en Ucrania a ver a sus familiares porque, debido a su edad, estaría obligado a quedarse allí y luchar.

Afortunadamente, en la zona en la que se encuentran sus familiares no se han llevado a cabo muchos bombardeos y batallas, ha relatado. "Ellos podrían salir del país, porque ahora hay menos colas en la frontera. Yo les he dicho que puedo acercarme a buscarlos, pero mi madre de momento no quiere abandonar su piso, dice que ahí está tranquilo y están ayudando a la gente que viene de otros lugares donde sí están bombardeando y hay más batallas".

Este camionero, que lleva casi 22 años en España, tiene a su mujer aquí y a su hija en Bruselas, pero ha manifestado que la preocupación por su madre y el resto de parentesco que sigue en Ucrania "es constante desde que comenzó la guerra".

Preguntado sobre cómo se plantea el viaje, el conductor del camión ha señalado que durante sus años de trabajo en Camiones Félix ha realizado varios viajes al extranjero, tanto por Europa como por otros lugares, incluyendo Ucrania.

Así, ha señalado que desde Socuéllamos hasta la frontera entre Ucrania y Polonia hay en torno a 3.000 kilómetros y que, cumpliendo los horarios de conducción y descanso, estará allí en cuatro días.

El camionero ha destacado que allí hay "varios sitios donde están organizando, clasificando y repartiendo toda la ayuda que se está enviando desde todas las partes de Europa" y será en alguno de los centros destinados para esto, dónde se llevarán todos los productos recaudados en Socuéllamos.

Guerra Rusia -Ucrania

