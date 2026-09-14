Detenido tras hacerse pasar por paciente y robar un sagrario y un cáliz del siglo XIX en el Hospital General de Tomelloso

La Guardia Civil ha identificado y detenido a una persona en Tomelloso (Ciudad Real) como presunto autor de un delito de hurto agravado. El detenido presuntamente habría sustraído el sagrario y el cáliz en el interior de la capilla del Hospital General de Tomelloso, dos piezas históricas de gran interés y valor artístico que fueron fabricados a mediados del siglo XIX y de los que no se tiene conocimiento de la existencia de otros ejemplares idénticos.

En el pasado mes de agosto, el capellán del Hospital General interpuso una denuncia en el Puesto Principal de la Benemérita de la localidad ciudadrealeña. En ella denunció que, tras acceder al interior de la capilla, se percató de que habían sustraído el tabernáculo y el cáliz, que contenía hostias consagradas en su interior.

El grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan se hizo cargo de la correspondiente pesquisa. A su cargo, realizaron la pertinente inspección ocular en el lugar de los hechos, comprobando que la puerta no presentaba signos de forzamiento.

Con estas indagaciones, se concluyó que los presuntos autor o autores, accedieron al interior y aprovechando un descuido y que la puerta se encontraba abierta, sustrajeron los elementos detallados.

Con el objetivo de poder identificar a los responsables, desde el equipo de investigación llevaron a cabo una serie de acciones como la visualización de cámaras de seguridad, búsqueda de testigos o inspecciones en establecimientos destinados a la compra-venta de oro.

Según detallan, tras laboriosas gestiones y numerosas prácticas de operativos, la Guardia Civil consiguió dar con la identidad del presunto ladrón y asegurar que se trataba de un único autor. Además se comprobó que el individuo, haciéndose pasar por un paciente más, consiguió acceder de madrugada a varios lugares del hospital sin permisos.

Su trasnochada aventura por los pasillos del hospital le condujo hasta la capilla. Entró y en pocos instantes sustrajo los elementos denunciados. El presunto autor huyó del lugar, según señalan.

A finales del pasado mes de agosto se detuvo al culpable, y el denunciante y el Hospital General de Tomelloso recuperó el sagrario y el cáliz.

En un principio se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito menos grave de hurto y un delito contra los sentimientos religiosos. Fue agravado por ocurrir en un templo religioso.