Ciudad Real estrena su nueva Ciudad Administrativa con 1.200 empleados y ocho delegaciones de la Junta

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes la nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real, ubicada en el antiguo Hospital del Carmen, que concentra en un mismo edificio las instalaciones de ocho delegaciones de la Junta y en la que trabajan alrededor de 1.200 empleados públicos.

La puesta en funcionamiento del inmueble culmina la rehabilitación integral del antiguo hospital, que llevaba en desuso desde 2013 y que se ha convertido, después del Hospital Universitario de Ciudad Real, en el segundo edificio más grande de la provincia.

El objetivo de la actuación es centralizar servicios administrativos que hasta ahora estaban repartidos por distintos puntos de la capital, facilitar las gestiones de los ciudadanos y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real. JCCM

Durante el acto de inauguración, García-Page ha destacado la recuperación de un inmueble que pertenecía a la Tesorería de la Seguridad Social y que permanecía sin uso desde hace más de una década.

El presidente regional ha defendido la colaboración entre administraciones para evitar que los edificios públicos queden vacíos y se deterioren y ha reivindicado la reutilización de estos espacios para prestar nuevos servicios.

"Lo más importante es el personal", ha afirmado García-Page, que ha puesto el foco en los trabajadores de la Junta y en el crecimiento de la plantilla autonómica durante los últimos diez años, especialmente en áreas como Sanidad y Educación.

Una inversión de 40 millones de euros

La apertura llega después de una actuación que ha supuesto una inversión de 40 millones de euros. El edificio se levanta sobre una parcela de 18.000 metros cuadrados y cuenta con 26.000 metros cuadrados construidos distribuidos en nueve plantas

La Junta había previsto que el inmueble estuviera plenamente operativo después del verano, una vez completadas las distintas fases del proyecto y los traslados de los servicios. La primera etapa correspondió a la rehabilitación del edificio, seguida del equipamiento interior y, posteriormente, del traslado progresivo de las distintas delegaciones.

El proyecto también ha contado con 11 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation y contempla medidas de eficiencia energética, entre ellas la instalación de 150 paneles solares destinados al autoconsumo.

Un edificio con casi medio siglo de historia

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha señalado que la puesta en funcionamiento de la Ciudad Administrativa supone cumplir uno de los compromisos incluidos en el proyecto Ciudad Real 2025 y ha destacado que los 1.200 trabajadores que ya ocupan las instalaciones prestarán servicios "imprescindibles" para la ciudadanía.

Caballero ha repasado además la historia del inmueble. El antiguo Hospital del Carmen comenzó a construirse en 1974 y terminó sus obras en 1978, cuando empezó a funcionar como hospital provincial dependiente de la Diputación.

Posteriormente pasó al Insalud y, tras la puesta en marcha del nuevo Hospital General de Ciudad Real, fue utilizado como centro de salud hasta quedar finalmente en desuso en 2013.

La secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, también ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y ha situado la actuación dentro de las políticas de recuperación y reutilización de espacios.

Inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real. JCCM

En este sentido, ha señalado que los fondos europeos han permitido intervenir en cerca de 10.000 viviendas de Castilla-La Mancha mediante una inversión de 150 millones de euros y ha defendido que la sostenibilidad también pasa por la regeneración y renovación urbana y por dar una segunda vida a los edificios existentes.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha valorado la recuperación de este edificio "singular" de la ciudad y su transformación para albergar nuevos servicios públicos.

El regidor ha destacado que la concentración de las dependencias de la Junta permitirá mejorar su funcionamiento y la atención que reciben los ciudadanos.