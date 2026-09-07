Rosa Melchor destaca el "éxito" de la Feria de Alcázar 2026: "Ha habido mucha gente y no se han registrado incidentes"

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha hecho un balance de la Feria y Fiestas 2026, a un día de su conclusión. Durante la última jornada de demostraciones gastronómicas, ha valorado que las fiestas han estado marcadas por la elevada participación, la importante presencia de visitantes y el buen comportamiento general del público, sin que se hayan registrado incidentes relevantes.

La regidora ha puesto en valor la respuesta que han tenido las diferentes actividades programadas, con una afluencia especialmente elevada durante los días del fin de semana.

Y ante la gran concentración de personas que ha registrado Alcázar de San Juan durante estos días, ha reinado la normalidad, sin sucesos destacados relacionados con la violencia o la seguridad que hayan empañado el carácter festivo de las celebraciones.

"Ha habido muchísima gente, coincidiendo el fin de semana. Mucha gente portándose muy bien, sin que haya incidentes ni nada relevante que destacar", ha expresado.

Por ello, ha felicitado a los vecinos de Alcázar y ha agradecido el "respeto" mostrado por las numerosas personas procedentes de otros puntos de España. Un agradecimiento que ha extendido a todos los trabajadores, tanto públicos como privados, que han hecho posible el desarrollo de la programación mientras el resto de la ciudadanía disfrutaba de las celebraciones.

Y de cara a las últimas horas de feria, ha pedido "paciencia, flexibilidad y tolerancia hacia quienes continúan trabajando en servicios, establecimientos y actividades ante la elevada concentración de público que se produce durante estos días".

"Éxito" de la Feria de Día

Melchor también se ha referido al "éxito" de la Feria de Día, que ha convertido diariamente la Plaza de España en uno de los principales puntos de encuentro.

Ha destacado la participación registrada en las demostraciones gastronómicas y la incorporación cada vez mayor de cuadrillas jóvenes, un relevo generacional que "es fundamental para garantizar la conservación de recetas tradicionales como la ensalá de limón, la pipirrana, la bizcochá o el machacón".

A esto, ha sumado el ambiente de la música en directo y los DJ, "reuniendo en un mismo espacio a públicos de diferentes edades".

Concierto de Víctor Manuel

La alcaldesa también ha valorado la suspensión del concierto de Víctor Manuel y las incidencias relacionadas con la organización de la Plaza Joven. Ha pedido disculpas por una situación que ha calificado como sobrevenida y ha insistido en que los problemas producidos no han sido responsabilidad del Ayuntamiento, aunque ha asumido la responsabilidad institucional que corresponde.

Al respecto, ha sido especialmente crítica con la actuación del promotor responsable de estas actividades.

"El Ayuntamiento había depositado su confianza en él para el desarrollo de parte de la programación. Esa confianza no ha sido correspondida. Los problemas no se han limitado a la suspensión del concierto de Víctor Manuel, sino que se han producido otros comportamientos durante el desarrollo de la Plaza Joven que no han sido los adecuados", ha expresado.

Para terminar, ha recordado que la programación continuará esta noche con una de sus citas más multitudinarias, la tradicional noche de gachas en las inmediaciones de la Avenida Pablo Iglesias, antes de encarar la jornada final de unas fiestas "muy positivas".