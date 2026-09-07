Adiós al 'Algarrobico manchego': la Junta invierte 2 millones de euros en el corazón de las Lagunas de Ruidera

Los restos del hotel Gran Prior, conocido como el 'Algarrobico manchego', ya son historia. Su demolición ha sido una de las últimas actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en pos de su restauración ambiental y la dotación de nuevos servicios.

En total, la inversión ha superado los 2 millones de euros y se ha centrado en acciones "muy demandadas" que han permitido "dotar al parque de nuevos servicios para sus visitantes que nos van a permitir seguir avanzando en la modernización de este espacio protegido", según ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante una visita junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Ambos han comprobado sobre el terreno cómo han concluido las obras de demolición del Gran Prior, "un antiguo hotel de los años 60, que nunca llegó a abrirse, cuyas ruinas eran un sinsentido dentro de este maravilloso parque", ha señalado Caballero.

En este sentido, ha incidido que el Gobierno regional "tenía muy claro que la restauración de esta zona pasaba por retirar los restos de este edificio que permanecían afeando el paisaje de Las Lagunas", para lo cual "hemos destinado más de un millón de euros procedente de los fondos europeos Next Generation con los que hemos derruido las antiguas ruinas y estamos recuperando la zona", ha informado la Junta.

A esta iniciativa, se suman las obras por importe de 200.000 euros que se han realizado para transformar el antiguo centro de Información para visitantes del parque en Ruidera en el reformado ‘Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda’.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha incidido en que "esta nueva instalación nos permite ofrecer al visitante un servicio de información más completo, moderno, e interactivo".

Por último, Caballero ha recordado que no han sido las únicas iniciativas de mejora llevadas a cabo en estas últimas fechas en el parque, ya que también se ha completado la restauración ambiental del Valle Kárstico de las Hazadillas gracias a una inversión de casi medio millón de euros procedentes de fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Un momento de la visita de Mercedes Gómez y José Manuel Caballero. JCCM

"El objetivo era llevar a cabo actuaciones encaminadas a devolver el agua al territorio, recuperar los hábitats vinculados a las zonas húmedas, y favorecer el regreso y conservación de la biodiversidad en cuatro sectores del valle", ha explicado.

Mejoras en la accesibilidad y la inclusividad

De su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha puesto en valor las diferentes actuaciones en materia de accesibilidad que "estamos impulsando en un parque que recibe 600.000 visitas de media al año para que lo puedan disfrutar todas las personas que se desplazan hasta el mismo, incluidas las que tienen movilidad reducida, una circunstancia que no les va a impedir disfrutar de este espacio único del que tenemos la suerte de poder contar en Castilla-La Mancha".

Por este motivo, se han instalado dos nuevos aseos accesibles, plataformas accesibles en los miradores más representativos, además de adecuarse los aparcamientos con plazas específicas para personas con movilidad reducida gracias a una inversión global superior a los 328.000 euros.

En este sentido, Gómez ha informado de que el próximo miércoles el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera va a recibir el premio ‘Accesibilidad COCEMFE Albacete 2026’, que entrega la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, por estas actuaciones llevadas a cabo en materia de accesibilidad, mostrándose “muy agradecida en nombre del Gobierno regional por este reconocimiento”.

Caballero y Gómez también han tenido oportunidad de conocer los servicios de información, orientación y sensibilización que están prestando durante este verano en el Parque los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Cadisla, que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad.

A través de una colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha “aunamos esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, como son la integración laboral de las personas con discapacidad con la conservación del patrimonio natural y la promoción de un uso responsable de los espacios naturales protegidos, generando beneficios tanto para las personas como para el territorio”, ha dicho la consejera.

Gómez también ha informado de la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural que sustituye al “que databa del año 1995 y se había quedado obsoleto”. Con el nuevo PRUG “mejoramos sustancialmente el documento anterior puesto que cuenta con una mayor definición de la regulación de actividades, agilización administrativa, incorporación de indicadores y memoria económica”, ha concluido.