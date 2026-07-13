Una sentencia obliga a Ciudad Real a recuperar los nombres de cinco vías cambiadas por la Ley de Memoria Histórica

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha obligará al Ayuntamiento de Ciudad Real a restaurar las antiguas denominaciones de cinco vías cuyos nombres fueron modificados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica por el anterior equipo de Gobierno.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, quien ha precisado que la resolución judicial solo afecta a las cinco calles que hacían referencia a nombres propios, no a las nuevas incluidas en el acuerdo.

Las modificaciones dejarán los siguientes cambios: el pasaje de la Pandorga volverá a su nombre inicial, José Gutiérrez Ortega; mientras que la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce.

Por su parte, la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa rescatará su antigua denominación y será calle de Gregorio Sánchez Puerta. Además, el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana.

El fallo estima parcialmente el recurso presentado contra la sentencia dictada en junio de 2023 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real y deja sin efecto el punto octavo del acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 27 de mayo de 2021 en lo relativo a esas cinco vías.

El tribunal ha diferenciado entre las denominaciones referidas a batallas o acontecimientos de la Guerra Civil, de las que están dedicadas a nombres personales, según ha explicado Arroyo. Por ello, calles como Belchite no cambiarán su nombre por Emilia Pardo Bazán, ni tampoco lo harán Simancas por Miguel Ángel Blanco.

El portavoz municipal ha indicado que la sentencia fue recibida a finales de la pasada semana y que los servicios municipales ya están estudiando cómo ejecutar el fallo y qué consecuencias administrativas tendrá para los vecinos, comercios y propietarios de inmuebles situados en las cinco vías afectadas.

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá la resolución y procederá a recuperar las anteriores denominaciones, aunque todavía debe determinar el procedimiento y la forma de comunicar los cambios a los organismos públicos y a las personas afectadas.

Puesto en marcha desde 2016

Este proceso comenzó en 2016, durante la legislatura de Pilar Zamora, cuando la Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real consideró que nueve nombres de calles constituían una exaltación de personas o acontecimientos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Ante esto, se abrió una votación ciudadana para elegir los nuevos nombres. Para febrero de 2018, la Junta de Gobierno Local aprobó formalmente los cambios, pero una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 lo anuló al considerar que la decisión debía ser adoptada por el Pleno municipal y no por la Junta de Gobierno.

Como respuesta a aquella resolución, el Pleno aprobó en mayo de 2021 las nueve modificaciones. Con 15 votos a favor y 10 en contra —correspondientes al Partido Popular y Vox—, el acuerdo mantuvo los nombres que se utilizaban desde 2018.

El TSJCLM ha anulado parcialmente aquella decisión y ha determinado que no procedía modificar las cinco denominaciones vinculadas a personas, mientras que mantiene los otros cuatro cambios referidos a acontecimientos o emplazamientos relacionados con la Guerra Civil.