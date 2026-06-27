La Diputación de Ciudad Real homenajea "lo mejor" de su tierra: vino, aceite, deporte femenino o ayuda al vulnerable

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reivindicado el orgullo de pertenencia a la provincia durante el acto central del Día de la Provincia celebrado en Miguelturra, donde ha asegurado que ese sentimiento encuentra su mejor reflejo en las personas, colectivos e instituciones distinguidas este año con los Quijotes y Medallas de la Provincia.

Valverde ha señalado que la celebración "no es un acto del Gobierno de la Diputación ni siquiera de la propia institución provincial, sino un acto de toda la provincia de Ciudad Real", razón por la que ha agradecido la presencia de representantes de todos los ámbitos de la sociedad ciudadrealeña, así como del expresidente de la Diputación Javier Martín del Burgo, cuya asistencia ha destacado expresamente.

Según Valverde, el Día de la Provincia constituye un reconocimiento a la forma de ser de los ciudadrealeños y a una tierra que "desde la humildad, el esfuerzo y la honestidad ha sabido construir un presente y un futuro de oportunidades". No obstante, ha lamentado que, en ocasiones, la provincia sea observada desde fuera con desconocimiento, cuando atesora importantes fortalezas económicas, sociales y humanas.

Ha puesto como ejemplo a todas las entidades distinguidas durante el acto institucional y ha asegurado que representan "lo mejor de nuestra provincia". En este sentido, ha destacado el liderazgo internacional de la Cooperativa Virgen de las Viñas, el ejemplo de superación protagonizado por el Balonmano Pozuelo con su ascenso a la Liga Iberdrola, el compromiso de Ática Castilla-La Mancha con el mundo rural y la actividad cinegética, la labor solidaria de la Facultad de Educación de Ciudad Real en los campamentos saharauis y el trabajo que desarrolla el Proyecto Siloé de Cáritas con las personas más vulnerables.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para las tres Medallas de la Provincia concedidas este año y ha resaltado la trayectoria de los bomberos del Consorcio SCIS en su cuarenta aniversario, la labor asistencial de la Diócesis de Ciudad Real y el trabajo de Futucam en apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Valverde ha afirmado que todas ellas representan a cientos de personas y entidades que, desde el anonimato, contribuyen cada día a construir una provincia mejor. Además, ha animado a todos los ciudadrealeños a sentirse orgullosos de pertenecer a esta tierra y a fortalecer un sentimiento de identidad compartida que, a su juicio, constituye uno de los principales patrimonios de la provincia de Ciudad Real.

Miguelturra, epicentro de la provincia

Por su parte, el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha agradecido a la Diputación Provincial la elección de la localidad como sede del Día de la Provincia 2026, una decisión que el municipio ha asumido "con enorme satisfacción, pero también con una gran responsabilidad", consciente del significado que esta celebración tiene para el conjunto del territorio provincial.

Mohíno ha reivindicado el carácter abierto, acogedor y solidario de Miguelturra, un municipio que ha experimentado un importante crecimiento demográfico y económico en las últimas décadas gracias a su ubicación estratégica, su excelente conectividad y su capacidad para atraer empresas, inversiones y nuevas oportunidades de empleo, sin renunciar por ello a su identidad.

El primer edil miguelturreño ha destacado que la localidad ha sabido conjugar el impulso de la modernidad con la conservación de sus tradiciones, poniendo como principal exponente el carnaval de Miguelturra, una celebración que ha definido como la máxima expresión de la identidad colectiva del municipio y uno de los grandes referentes culturales y festivos de la provincia de Ciudad Real.

Quijotes de la Provincia

El primero de los reconocimientos, el Quijote al Mérito Municipal, ha recaído en el Ayuntamiento de Ciudad Real, por haber sido distinguido como el municipio más transparente de España. El galardón ha sido entregado por el vicepresidente Adrián Fernández y recogido por el alcalde Francisco Cañizares, quien ha agradecido la distinción destacando que ensalza "lo bueno que se hace en esta tierra".

A continuación, se ha entregado el Quijote al Mérito Deportivo al Club Balonmano Pozuelo femenino, con motivo de su histórico ascenso a la Liga Iberdrola. La vicepresidenta Patricia Saldaña ha hecho entrega del reconocimiento, al presidente del club, Eusebio Angulo, quien ha agradecido el respaldo de la Diputación y ha dedicado el premio a las jugadoras, patrocinadores, directivos y aficionados que han hecho posible este éxito deportivo.

El Quijote al Mérito Sociocultural ha sido concedido a Ática Castilla-La Mancha, en reconocimiento a sus veinticinco años de compromiso con el sector cinegético y el mundo rural. El galardón ha sido entregado por el vicepresidente Miguel Ángel Ruiz y recogido por la presidenta de la entidad, Ángela Ormeño, quien ha expresado el orgullo que supone recibir una distinción que reconoce la aportación social, cultural, medioambiental y económica de la actividad cinegética.

A continuación, la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, de Tomelloso, ha recibido el Quijote al Mérito Socioeconómico de manos de la vicepresidenta Sonia González. La vicepresidenta de la entidad, Gloria López Archidona, en representación de su presidente, Rafael Torres, ha agradecido el reconocimiento y ha trasladado el compromiso de la entidad de seguir trabajando por el desarrollo de Tomelloso, de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha.

El Proyecto Siloé, de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, ha recibido el Quijote al Mérito Socioasistencial, entregado por la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco. En representación del proyecto, María Auxiliadora Fernández ha asegurado que el reconocimiento pertenece a todas las personas que forman parte de Siloé, especialmente a los profesionales, voluntarios y personas acompañadas durante su proceso de recuperación.

La entrega de los Quijotes de la provincia ha continuado con el Mérito Socioeducativo, concedido a la Facultad de Educación de Ciudad Real de la UCLM, por su compromiso con el programa de prácticas en los campamentos saharauis, financiado por la Diputación Provincial. El reconocimiento ha sido entregado por la vicepresidenta Encarnación Medina y recogido por el decano de la Facultad, Pedro Salido, acompañado por la coordinadora del proyecto, Esther Segovia.

Medallas de la Provincia

La primera Medalla de la Provincia ha recaído en el Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS), con motivo de su 40 aniversario, en reconocimiento a cuatro décadas de servicio ininterrumpido protegiendo vidas y bienes en toda la provincia. El presidente del Consorcio, Julián Triguero, ha recogido la distinción y ha destacado que el reconocimiento pertenece a todas las personas que han hecho posible este proyecto desde su creación, recordando especialmente a los responsables políticos que impulsaron el servicio hace cuatro décadas y a los cerca de 200 bomberos que, con vocación y profesionalidad, han estado siempre disponibles para atender cualquier emergencia.

Posteriormente, la Diócesis de Ciudad Real ha recibido la Medalla de la Provincia con motivo del 150 aniversario de su creación. El reconocimiento ha sido recogido por el vicario general, Jesús Córdoba, y el vicario de Pastoral, Óscar Miguel Casas. El primero ha agradecido una distinción que, según han señalado, pertenece a toda la comunidad diocesana: parroquias, hermandades, órdenes religiosas, movimientos, voluntarios, catequistas y fieles.

La última Medalla de la Provincia ha sido concedida a la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (Futucam), por sus 30 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual. En representación de la entidad, su presidente ha agradecido un reconocimiento que ha hecho extensivo al equipo de profesionales, voluntarios y familias que sostienen la labor diaria de la fundación.