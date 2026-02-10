Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) recupera las Jornadas de Historia Local a través de la Universidad Popular

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), a través de su Archivo Municipal y la Universidad Popular, retoma en este segundo cuatrimestre del curso 2025/2026 su programación cultural y educativa con la vuelta de las Jornadas de Historia Local a fin de profundizar en las raíces y el patrimonio de la localidad.

La primera cita de este ciclo tendrá lugar este jueves, 12 de febrero, a las 20.00 horas en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, bajo el título 'Las órdenes militares: la Orden de Calatrava'.

La ponencia correrá a cargo de Javier Alcaide Azcona, ingeniero técnico de Minas y reconocido divulgador histórico, que cuenta con una dilatada trayectoria en el estudio de la Orden de Calatrava y la heráldica de la comarca.

Autor de diversas publicaciones sobre la Batalla de Alarcos y colaborador habitual en revistas especializadas, aportará su visión experta sobre el papel fundamental que desempeñaron las órdenes militares en la configuración del territorio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Programación

El ciclo de conferencias continuará durante los próximos meses con temáticas diversas como 'La arquitectura burguesa: símbolos de poder y posición en el Campo de Calatrava' y 'La villa de Bolaños: Término y jurisdicción. Los bienes de propios'.

El objetivo de estas sesiones es poner en valor la etnografía y el patrimonio bolañego, haciendo partícipes a los vecinos de la riqueza histórica que atesora el municipio.

Para quienes deseen ampliar información, el Ayuntamiento mantiene activa la web del Archivo Municipal, donde se pueden consultar documentos, fotografías y catálogos relacionados con las jornadas: https://archivomunicipal.bolanosdecalatrava.es/

El concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Bolaños, Felipe López, ha destacado la importancia de mantener viva esta programación.

"Con el regreso de estas jornadas, enmarcadas en el segundo cuatrimestre de la programación de la Universidad Popular, reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación de nuestra identidad. No se trata solo de conferencias académicas, sino de un punto de encuentro para que los bolañegos comprendan de dónde venimos y valoren el legado que nos rodea, como es el caso de la Orden de Calatrava", ha afirmado.

Respecto a los ponentes, ha añadido que "contar con expertos de la talla de Javier Alcaide para abrir este ciclo es un lujo. Invitamos a todos los vecinos a acercarse este jueves a la Casa de Cultura; conocer nuestro pasado es la mejor herramienta para entender nuestro presente y proteger nuestro patrimonio cultural".