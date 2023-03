Vecinos de un pueblo de Ciudad Real denuncian la falta de agua potable en sus casas

Varios vecinos de Miguelturra (Ciudad Real) han organizado una concentración el próximo domingo a las 12:00 horas para pedir al Ayuntamiento que autorice las obras que les permita llevar el agua potable a sus casas, ubicadas en las urbanizaciones de la Cobatilla y las Cantorreras. Según han denunciado a través de un comunicado, todavía no se ha concedido la licencia de abastecimiento para sus viviendas después de haber transcurrido "más de diez meses" desde que se registró dicha solicitud.

Las asociaciones de vecinos de estas urbanizaciones han recordado que en el pleno ordinario del 14 de diciembre de 2017, a propuesta de Grupo municipal de Izquierda Unida (IU), se aprobó por mayoría absoluta una modificación legal para rectificar el artículo 5 del reglamento municipal y poder dar agua potable reglamentariamente en estas zonas.

En la norma, además, se hacía constar que en el caso de escasez de agua por falta de lluvias "los primeros en sufrir las restricciones serían los vecinos de la Cobatilla y las Cantorreras", por lo que el servicio a Miguelturra no se vería afectado en ningún momento por esta nueva infraestructura.

El coste de la obra, han señalado, "correría íntegramente a cuenta de los vecinos sin que el Ayuntamiento tuviera que poner ni un céntimo para realizar la misma" y, además, "beneficiándose por el cobro de las tasas de los permisos de enganche que concediera y de la propia infraestructura en general".

"En estas condiciones, que no perjudican para nada los intereses del municipio, es difícil entender cómo después de tanto tiempo, a día de hoy no se tiene claro cómo ni cuándo van a conceder dicha licencia", han señalado los vecinos, que han recordado que partidos políticos como CS, IU y PP "han apoyado sin fisuras esta solicitud", por lo que "resulta difícil entender como los políticos del PSOE no den una respuesta clara y definitiva a la petición".

