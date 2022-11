Todos los teléfonos móviles de Puertollano recibirán este miércoles un mensaje de alerta

Según han informado a la agencia de noticias Europa Press fuentes municipales, los teléfonos móviles de la zona recibirán un mensaje indicando que hay un simulacro o un mensaje de emergencias en pruebas.

Intenso pitido

El mensaje que llega a los móviles activa un pitido de alta intensidad que no deja lugar a dudas de que no se trata del timbre habitual del teléfono móvil. Asimismo, la intensidad del brillo de la pantalla crece al máximo y parpadea ligeramente para avisar al usuario del mensaje de enviado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Este aviso lumínico y sonoro no para hasta que el usuario pulsa sobre el botón de aceptar que aparece en pantalla.

En el transcurso del simulacro se desplegarán efectivos de distintos grupos de acción: Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SESCAM, Cruz Roja y bomberos de Sesema (Repsol) y Emergencia 1006, además de personal de intervención de Fertiberia, personal del grupo de seguridad Química y del Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El simulacro incluye la activación de las ocho sirenas de aviso acústico a la población de Puertollano en caso de emergencia por riesgo químico, situadas en distintos puntos de la ciudad, así como los nueve paneles informativos instalados en la vía pública.