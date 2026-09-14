Serrano agradece la labor vecinal en la Feria de Albacete: "La hacemos todos y la compartimos"

Manuel Serrano en la comida de hermandad Fava con motivo del Día de la Vecindad. Ayuntamiento de Albacete.

Durante su visita al stand de la Fava (Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete) en el Recinto Ferial con motivo del Día de la Vecindad en la Feria, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado el papel fundamental que desempeña el movimiento vecinal en la vida de la ciudad: "La de Albacete es una Feria que hacemos todos los vecinos y que compartimos con quienes nos visitan".

Acompañado por la concejala de Barrios, Llanos Navarro, el concejal de Feria, Francisco Navarro, y otros miembros de la Corporación Municipal, el alcalde ha resaltado el compromiso inquebrantable del Ayuntamiento con el movimiento vecinal.

Ha aprovechado su visita al stand para felicitar a la presidenta de la Fava, Carmen Sánchez, y a su junta directiva, por su trabajo en la Feria y durante todo el año.

El alcalde de Albacete durante la comida de hermandad Fava con motivo del Día de la Vecindad. Ayuntamiento de Albacete.

En este sentido, Serrano ha extendido este agradecimiento a los presidentes, presidentas, miembros de juntas directivas y personas implicadas en las 33 asociaciones de los seis distritos de la ciudad y las pedanías.

El alcalde también se ha sumado al reconocimiento que Fava le ha rendido a los funcionarios de los servicios municipales de Participación Ciudadana y Cultura, con los que mantiene una relación intensa y fluida durante todo el año

Serrano ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando de la mano de la Federación para seguir construyendo entre todos una ciudad más participativa, cercana y comprometida con sus vecinos y vecinas.