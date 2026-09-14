Patxi López se cita con las bases del PSOE de Albacete en plena marejada por la financiación: "Sostenéis el partido"

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, junto al presidente de la Diputación de Albacete y secretario general de los socialistas en la provincia, Santiago Cabañero. E.E.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acudido este lunes a la tradicional comida que los socialistas de Albacete celebran con motivo de la Feria. Este encuentro se ha producido en un momento en el que las posturas entre Ferraz y los socialistas castellanomanchegos están más distantes que nunca a cuenta de la reforma de la ley de financiación autonómica que pretende sacar adelante el Gobierno y que está basado en el acuerdo alcanzado en su día con ERC.

En este contexto, con la sombra de la rebelión de los ocho diputados castellano-manchegos en el Congreso si el texto fuera aprobado en el Consejo de Ministros y llegar a la Cámara Baja sin cambios, López ha recibido el Premio Pablo Iglesias que cada año concede la agrupación local de los socialistas albaceteños.

El portavoz socialista en el Congreso ha aprovechado esta ocasión para dejar a un lado las tensiones y cerrar filas con el centenar de cargos municipales de la provincia que se han dado cita en este encuentro y que han estado encabezados por su secretario provincial y presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero y por el secretario de la Agrupación Local y diputado nacional, Emilio Sáez.

"El Partido Socialista se sostiene en el mundo municipal, donde los socialistas tenemos el escaparate de verdad. Sois vosotras y vosotros los que estáis todo el día en la calle dando la cara para defender las ideas socialistas", ha asegurado durante su intervención.

La voz de los socialistas en el Congreso ha apuntado que son los militantes de base los que se encargan de "defender" lo que hace Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Emiliano García-Page al frente de la Junta, o "para defender lo que hago yo" porque "sin vosotros, ni Pedro ni yo existiríamos".

"Ahí está la política de la cercanía de verdad, de la empatía de verdad, del cara a cara las 24 horas al día", ha añadido en unas declaraciones remitidas por el PSOE de Albacete.

López no ha pasado por alto que "las elecciones del próximo año tienen una importancia extraordinaria" y ha enfatizado que es en los gobiernos socialistas "donde demostramos de verdad lo que somos".

Auge de la extrema derecha

El dirigente del PSOE ha llamado a los cargos locales a convertirse en "referentes morales y éticos" frente al auge de la extrema derecha: "Cada socialista en su ayuntamiento tiene que ser un faro. Tiene que ser un referente moral y ético. Tiene que ser un defensor de los valores que nos vieron a nacer como socialistas".

Ante el avance de los partidos extremistas en Europa, Patxi López ha alertado de que "la libertad está en juego, la igualdad está en juego y la justicia social está en juego". Frente a ese escenario ha defendido que se necesitan "bastiones socialistas en los ayuntamientos a pie de calle para hablar con los vecinos, con las vecinas, para defender la democracia, la libertad".

Por su parte, Cabañero ha destacado la trayectoria política de Patxi López y ha recordado el complejo contexto histórico en el que se desarrolló su actividad, "en el que tantas veces y por desgracia tanto tiempo tuvieron que sufrir".

El líder de los socialistas albaceteños ha recordado su legado como presidente de los vascos al ser el lehendakari bajo cuyo mandato ETA depuso las armas.

"Es algo que tenemos que agradecer eternamente todos los demócratas de este país", ha concluido.