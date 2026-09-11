Las mujeres empresarias se reivindican en la Feria de Albacete como motor de empleo y desarrollo para la provincia

La Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap) ha celebrado este viernes su tradicional desayuno con motivo de la Feria de Albacete. Un encuentro que se ha celebrado en el estand de la patronal albaceteña Feda.

Entre los asistentes han estado la presidenta de Amepap, Vanesa Serrano; el presidente de Feda, Artemio Pérez; el alcalde, Manuel Serrano; la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco; y las concejalas del Equipo de Gobierno Rosa González de la Aleja, Lucrecia Rodríguez de Vera, Gala de la Calzada y Elena Serrallé; entre otros.

Serrano ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con las mujeres empresarias de la ciudad y la provincia "para que sigan siendo motor de empleo, riqueza, desarrollo y progreso".

El regidor ha asegurado que "el liderazgo femenino no es una moda ni un eslogan publicitario, sino una realidad en nuestra sociedad y, por supuesto, en nuestra ciudad".

Y ha agradecido a Amepap y a su presidenta, Vanesa Serrano, la importante labor de representación, promoción y defensa de las mujeres empresarias que lleva a cabo. "Las mujeres empresarias pueden contar con el apoyo del Ayuntamiento en la puesta en marcha de sus nuevos proyectos, así como para consolidar y mejorar sus empresas", ha afirmado.

"Queda mucho por hacer"

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, Pilar Callado, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el tejido empresarial femenino. Y ha compartido el objetivo de extender las oportunidades, el acompañamiento y las redes de apoyo a las mujeres emprendedoras del medio rural.

La responsable provincial de Igualdad ha agradecido, también en nombre del presidente de la Diputación, Santi Cabañero, la labor que Amepap desarrolla durante todo el año para "visibilizar a las mujeres empresarias y profesionales y para asesorarlas, acompañarlas y favorecer la creación de redes entre ellas".

"Todas las mujeres merecen tener las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Ha habido avances, pero todavía queda mucho camino por recorrer", ha indicado.

Récord de socias

La presidenta de Amepap, Vanesa Serrano, ha asegurado que la Feria de Albacete es un escaparate privilegiado para "dar visibilidad al tejido empresarial tanto de Albacete como de la provincia".

Además, ha detallado que la asociación contaba la pasada semana, con 223 socias, 50 más que hace un año.

Y ha anunciado algunos de los proyectos en los que trabaja la entidad para los próximos meses, entre ellos una nueva iniciativa centrada en la conectividad y la digitalización entre las socias, así como el primer encuentro interterritorial.

"Nuestro objetivo va más allá de hacer visible la existencia de mujeres empresarias. Pasa por conseguir que ocupen los espacios que les corresponden, participen en la toma de decisiones y avancen en igualdad de derechos y oportunidades", ha asegurado.

Fuerza del asociacionismo empresarial

Por último, el presidente de Feda, Artemio Pérez, ha destacado la fortaleza del asociacionismo empresarial de la provincia y el papel que Amepap desempeña dentro de una organización que aglutina a unas 70 asociaciones sectoriales.

Pérez ha apuntado a la realidad para entender la economía albacetense, que es que la práctica totalidad de su tejido empresarial está constituido por pymes y autónomos.

Por ello, ha elogiado la aportación de las mujeres empresarias y ha defendido la necesidad de incrementar también su presencia al frente de grandes empresas y organizaciones empresariales.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando Vanesa Serrano desde que asumió la presidencia de Amepap.