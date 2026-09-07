La tradicional Cabalgata de apertura da el pistoletazo de salida a la Feria de Albacete: "La mejor de toda España"

La tradicional Cabalgata de apertura ha dado este lunes el pistoletazo de salida definitivo a la Feria de Albacete. Ha contado con 60 carrozas, la carroza municipal donde desfilan los Manchegos de la Feria y los Manchegos de Honor y la de la Virgen de los Llanos, así como unas 150 asociaciones y más de una veintena de agrupaciones musicales, bandas y charangas.

La Cabalgata, en la que se han repartido 2.000 kilos de confeti y cerca de 140.000 rollos de serpentina, ha comenzado tras el traslado de la patrona, que por tercer año consecutivo ha tenido lugar desde el Ayuntamiento a la Plaza de Gabriel Lodares.

Acto seguido, dos aviones Eurofighter de la Base Aérea han sobrevolado la Avenida de España, justo antes de que la Banda Sinfónica Municipal haya interpretado el Himno a la Virgen de Los Llanos, junto al Orfeón de La Mancha, el Coro Universitario, A Capella Coro, Schola Cantorum y Coral Ecos Manchego.

El alcalde, Manuel Serrano, ha puesto en valor la ilusión y la emoción con las que la ciudad y los albaceteños se preparan para vivir "la mejor feria de España".

Y ha puesto en valor el "río de participación en la Cabalgata y la devoción a la Virgen de los Llanos", que permanecerá en el Recinto Ferial hasta el próximo 17 de septiembre.

Serrano ha destacado el trabajo realizado durante meses para hacer posible una feria que "constituye un compromiso transversal del Ayuntamiento y de la propia ciudadanía, fruto de la implicación de numerosos servicios municipales, colectivos y personas para que todo esté preparado y pueda suceder".

Por ello, ha dado las gracias a todos los que han hecho posible la Cabalgata, en especial a los trabajadores municipales, a la Policía Local, Bomberos, voluntarios de Protección Civil, a los albaceteños y a los portadores de la Virgen de Los Llanos.

El alcalde, Manuel Serrano, junto a la artista María Rozalén. Ayuntamiento de Albacete

"Feria segura, acogedora e inolvidable"

Además de desear que la de este año sea "una feria segura, acogedora e inolvidable", ha explicado que durante estos diez días "la ciudad se abre al resto del mundo y los albaceteños abrimos y compartimos el corazón de par en par con todos aquellos que quieran venir a vivir de verdad lo que es una feria".

"La mejor manera de conocer la Feria de Albacete es vivirla en primera persona y descubrir cómo la celebramos los albaceteños, cómo nos emocionamos y cómo la saboreamos. Los que la visiten se llevarán imágenes y momentos impregnados en la retina que seguramente les harán volver", ha indicado.

Serrano también ha destacado el carácter plural de la Feria de Albacete, en la que conviven "tradición y modernidad, vanguardia y costumbres, gastronomía, cultura, deporte y participación ciudadana".

"Si alguien quiere saber lo que es una feria, tiene que venir a vivir la Feria de Albacete", ha expresado.

Por último, ha recordado la celebración de propuestas dirigidas a todos los públicos, como la Feria de la Igualdad, la Feria de los Mayores, la Feria Deportiva o la Feria Infantil, junto a una "excepcional" Feria Taurina, conformando "una feria en toda la extensión de su palabra".

Cabalgata de la Feria de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Hasta el 17 de septiembre

La apertura de la Puerta de Hierros del Recinto Ferial, que permanecerá abierta hasta el próximo 17 de septiembre, tras la celebración de la Cabalgata supondrá el inicio oficioso de la celebración.

El programa de la Feria de Albacete cuenta con 400 actos previstos "pensados para todas las edades". Malú ofrecerá esta noche el primero de los conciertos programados para esta cita, por la que también pasarán otros artistas como Dani Martín o Siloé.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, el pasado año recibió la visita de más de tres millones de personas, con un volumen de negocio que la patronal cifró en 117 millones de euros.