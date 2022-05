Imputan a 10 funcionarios por los presuntos amaños en las oposiciones de la Diputación de Albacete

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Albacete ha llamado a declarar en calidad de investigados a 10 funcionarios "pertenecientes a la Diputación Provincial o a la Delegación de la Junta" tras detectar "indicios de posibles irregularidades penalmente relevantes en la oposición de oficial electricista y en la oposición a guarda", según ha adelantado este jueves la Cadena SER.

Se trata de la Oferta de Empleo Público de 2009 en la institución provincial, que se desarrolló entre los años 2011 y 2016, período en el que dirigía la Diputación el actual presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha Paco Núñez.

Así, tras conocerse estos hechos, el PSOE -que solicitó el pasado mes de febrero la práctica de determinados medios de prueba ahora admitidos- ha exigido explicaciones al líder del PP criticando su "mala gestión" en aquella época y calificando de "bochornosos" los presuntos amaños en las oposiciones.

"Me pregunto si Paco Núñez va a decir algo hoy al respecto. Si se va a pronunciar sobre estas malas prácticas que hoy conocemos", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, lamentando que "estos son los resultados de su gestión como presidente de la Diputación de Albacete".

"Lo que queda claro", ha apuntado, es que en la época en la que gobernó el PP en la región, "no solo vivimos recortes, sino que hubo mala gestión". "No solamente era a nivel regional, sino que en las diputaciones también se aplicaban recortes y malas prácticas. Este es el PP de entonces y es el PP de ahora, el que no ofrece nada a Castilla-La Mancha", ha argumentado. "Los castellano-manchegos nos merecemos una explicación sobre esta basura que conocemos día tras día de la gestión del PP".

Reacción de Paco Núñez

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho referencia a esta noticia de la imputación de una decena de funcionarios de la Diputación de Albacete por presuntas irregularidades en procesos de oposiciones cuando él dirigía la institución: "Fuimos los primeros en dar a conocer esas irregularidades".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa en Villarrobledo, Núñez ha indicado que todo lo que sabe es por informaciones periodísticas, y "en ningún caso" se han referido al PP o a él mismo en este proceso.

"Pero en cualquier caso, siempre hemos tenido máximo respeto a procedimientos judiciales. Desde la tranquilidad que, desde el Gobierno que yo presidía en la institución provincial, fuimos los primeros en dar a conocer irregularidades para que se investigue", ha dicho Núñez, que ha pedido en todo caso "respetar la presunción de inocencia".

