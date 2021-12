La Policía investiga a una presunta trama por amañar oposiciones en la Diputación de Albacete

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investiga a una presunta organización criminal que estaría integrada por al menos 14 empleados de la Diputación Provincial de Albacete a fin de amañar exámanes de oposición para colocar en la institución a familiares y allegados. Así lo ha destapado este viernes en primicia EL ESPAÑOL, que ha tenido acceso en exclusiva a los informes policiales.

Según la información que manejan los agentes, el cabecilla de la supuesta trama sería un ingeniero técnico industrial de la Diputación albaceteña y ha sido su exmujer, concejal en un pueblo de la provincia, la que ha entregado a la Policía un 'pendrive' con grabaciones de la reunión del tribunal de una oposición a oficial electricista donde se acordaron las preguntas del examen, que después habrían sido filtradas a las personas elegidas.

Los funcionarios, de confirmarse las sospechas policiales, habrían utilizado desde 2013 hasta 2016 material de espionaje como un bolígrafo espía, tarjetas telefónicas con micrófono integrado y un bolso con una grabadora oculta para hacerse con las preguntas de los exámenes que redactaban los tribunales de las oposiciones para ser incluidas en los exámenes. Posteriormente, las entregaban a personas de su entorno para que consiguiesen sin esfuerzo una plaza de empleo público en la Diputación albaceteña.

Otra de las técnicas fraudulentas, según los informes de la Policía a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, era introducir en el tribunal a varios miembros de la supuesta trama, que acudían a la sesión con una batería de preguntas previamente redactadas y se coordinaban para que fuesen introducidas en la prueba. El resultado final no variaba: las cuestiones luego eran filtradas al opositor u opositores seleccionados. cinco de los seis aprobados tengan vínculos con personas investigadas en esta trama", asegura la Policía Nacional, que añade que el gancho para que más funcionarios se sumasen a las prácticas fraudulentas era el 'quid pro quo': "Si tú colaborabas como miembro del tribunal para que aprobara un allegado de otra persona, posteriormente en otra oposición te ayudarían a ti para que aprobara un allegado tuyo". "Llama la atención que de 1.783 aspirantes a la oposición de operario, por la modalidad de oposición libre, en la que todos parten en igualdad de condiciones,", asegura la Policía Nacional, que añade que el gancho para que más funcionarios se sumasen a las prácticas fraudulentas era el 'quid pro quo': "Si tú colaborabas como miembro del tribunal para que aprobara un allegado de otra persona".

"Colaboración absoluta"

Preguntado por esta noticia, el vicepresidente del área económica y de gestión de la Diputación de Albacete, Francisco Valera, ha asegurado a EL DIGITAL CLM que la institución provincial no ha recibido por el momento comunicación ni solicitud de información alguna al respecto desde la Policía Nacional ni desde la Justicia, aunque en caso de que así sea en un futuro ha garantizado que la actitud será de "colaboración absoluta" para el esclarecimiento de los hechos.

Además, Valera ha recordado que en 2013, año en el que presuntamente comenzó a funcionar la trama, el presidente de la Diputación de Albacete era Paco Núñez, actual líder del PP en Castilla-La Mancha. El socialista Santiago Cabañero, actualmente en el cargo, le sucedió en verano de 2015 gracias a un pacto de investidura firmado con Ganemos-IU, que incluía la puesta en marcha de una comisión de investigación relacionada con los procesos de selección de personal llevados a cabo por los 'populares' durante la legislatura anterior. Ganemos-IU optó por dar traslado de las conclusiones de la misma a la Fiscalía, que no consideró necesario iniciar procedimiento alguno.

Actualmente, la Diputación de Albacete no tiene convocadas oposiciones, aunque sí se encuentran activas "bolsas de trabajo para cubrir bajas, vacaciones, etc." sobre las que no pesa "ningún tipo de reclamación".

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la institución ha asegurado que "de ser ciertas estas acusaciones deben ser investigadas hasta el final", puesto que sería "un escándalo". "Hay miles de personas que se dejan la piel para aprobar unas oposiciones, horas y horas de dedicación, renuncias, gastos… y es indignante que personas sin escrúpulos se puedan dedicar a amañarlas. Los procesos selectivos deben tener todas las garantías de neutralidad y limpieza, y ahora lo que corresponde es que la Policía y la Justicia haga su trabajo", ha concluido.

