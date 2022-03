Caprile se derrumba en Maestros de la Costura con MJ, la concursante de Albacete

MJ se ha convertido en la primera concursante en abandonar Maestros de la Costura. La aspirante albaceteña, que la semana anterior había sufrido un fuerte ataque de ansiedad en la prueba de eliminación, volvió a los talleres del talent show de Televisión Española para anunciar que no iba a continuar provocando una profunda tristeza entre sus compañeros y los miembros del jurado. Uno de los jueces, Lorenzo Caprile, rompía a llorar en el momento de la marcha de MJ y tenía que ser consolado por su compañera María Escoté.

MJ abandona voluntariamente ‘Maestros de la costura’: “No puedo continuar, va antes mi salud”

Antes, la aspirante había explicado que "nunca había tenido un ataque así", por lo que consideraba que "por mi salud y mi bienestar, no puedo continuar, aunque me duela".

Ese fuerte ataque de ansiedad vino dado porque MJ es una Persona Altamente Sensible, es decir, que su sistema nervioso le permite percibir sutilezas del entorno que el resto de personas no perciben. Esto le hace procesar la información de manera diferente y en ocasiones afectarle mucho.

"Me gustaría no haber tenido que contar son altamente sensible porque no me define al cien por cien, pero tiene mucho significado en mi vida y al final me cuesta gestionar mis emociones", explicaba.

Por su parte, María Escoté afirmaba que "esa sensibilidad me parece algo extraordinario" y le confesaba que cuando llegó al programa "me enamoré de ti y de tu esencia". "Me da mucha pena perderte en este programa porque veo que tienes muchísimos para dar, pero estoy convencida de que si no es aquí lo darás en otro lugar", agregaba.

En la misma línea, Palomo aseguraba que "nos quedamos con muchas ganas de verte," mientras que Lorenzo Caprile le aconsejaba que "venimos a aprender, a pasarlo bien y no merece la pena ese sufrimiento" porque "lo importante sois vosotros, vuestro salud y vuestro bienestar".

Sigue los temas que te interesan