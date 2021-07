Dimite la cúpula de Ciudadanos en Albacete y agrava la crisis interna en Castilla-La Mancha

El hasta ahora coordinador de la Agrupación local de Ciudadanos en Albacete, Ángel Perea, ha hecho público un comunicado en el que anuncia la decisión de la Junta Directiva de dimitir en sus cargos orgánicos porque ven "imposible reconducir la situación" de la formación, ya que no les han permitido tomar partido en la toma de decisiones así como por la falta de comunicación con la Coordinadora Regional de Ciudadanos que han experimentado, tal como informa Europa Press.

"Es difícil continuar trabajando cuando tus propios compañeros que están representando en las instituciones al partido y que están elegidos orgánicamente por imposición ponen una barrera insalvable que nos permita realizar un trabajo de reconstrucción y reconciliación con las bases de la agrupación local", señala Perea en un comunicado.

Así, describe que desde que en el mes de marzo los militantes de Ciudadanos Castilla-La Mancha eligieron en primarias a la junta directiva encabezada por Perea en Albacete con la lista 'Libres e Iguales'; "ha resultado imposible realizar esa labor".

Imposible

"Teniendo en cuenta que no es nuestra intención generar más polémica de la ya existente, consideramos que la mejor decisión que podemos tomar es dimitir de los cargos orgánicos que mantenemos cada uno de los miembros de esta junta directiva ya que consideramos que es imposible reconducir esta situación", ha indicado.

Señala Perea que "no se han puesto en marcha los comités tal y como los ordenan los estatutos, las reuniones con los cargos electos no han existido, se han mantenido totalmente al margen de los afiliados que pagan religiosamente su cuota y no se ha permitido que eligieran a ningún miembro del comité provincial".

"No nos han permitido manejar las redes sociales en ningún momento, no nos han permitido expresarnos en los medios de comunicación, el secretario de organización provincial no se ha dignado a contactar con esta junta directiva en ningún momento, la relación con la coordinadora regional es inexistente desde hace semanas; obviar los problemas no hace que desaparezcan, mas bien los agigantan", prosigue el comunicado.

Que otros lo intenten

El objetivo, a juicio de Perea, "siempre ha sido hacer llegar la visión de los afiliados a los cargos que les representan en las instituciones", siempre abogando por el diálogo con "la intención de remontar la percepción que existe en la calle del partido y de la labor que aún queda pendiente en los dos años de legislatura que restan".

"Agradecemos el apoyo recibido por los afiliados que confiaron en nosotros para sacar adelante esta situación, así como el apoyo de quienes formaron parte de juntas directivas anteriores, les pedimos disculpas por no haber sido capaces de conseguirlo, pero cuando uno es consciente de la situación que atraviesa Ciudadanos Albacete, lo mejor es ponerse a un lado y dejar que otros lo intenten con mejor suerte", ha remarcado.

Siempre creyeron en este proyecto, según Perea, "pero últimamente muchos de nosotros no reconocemos al partido en el que militamos, ojalá y esta situación cambie, cambien las personas que se han adueñado del proyecto y recuperemos lo que era y debería ser Ciudadanos", remata en su comunicado.

Piden tranquilidad

Tras la dimisión de los miembros de la Junta Directiva de la agrupación de 'Albacete Ciudad', Ciudadanos Albacete ha querido transmitir a sus afiliados y simpatizantes un mensaje de tranquilidad.

"Se abre ahora un periodo de renovación, en el que nuestros afiliados podrán elegir un nuevo equipo que sí asuma los retos de Ciudadanos en la ciudad de Albacete, trabajando junto con nuestra militancia en un proyecto de futuro que ponga el interés general por encima de intereses particulares", han manifestado en un comunicado desde Cs.

Ciudadanos necesita, en Albacete como en cualquier otra ciudad, "el trabajo de equipos de dirección comprometidos con nuestro proyecto, que respeten los valores de nuestro partido y que se esfuercen en sumar, y no en poner palos en las ruedas", señalan.

Entienden por tanto que esta dimisión en bloque "representa una ocasión para dar a Ciudadanos en la ciudad de Albacete un oportuno impulso, para reforzar un proyecto que es ahora más necesario que nunca".