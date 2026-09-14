Page pide "respeto" para los tribunales: "A la justicia se la puede criticar, pero no se la puede socavar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido "respeto" para los tribunales y ha defendido que la Justicia puede ser objeto de crítica, pero no de ataques que terminen socavando su funcionamiento, al tiempo que ha reclamado que las instituciones funcionen y ha rechazado el "populismo frentista" que, a su juicio, existe actualmente en España.

García-Page se ha pronunciado así este lunes durante la presentación del libro 'Cómo ganar unas elecciones', de César Calderón, donde ha defendido la división de poderes como uno de los principios del actual sistema y ha advertido contra la utilización de la Justicia como un escenario de confrontación política.

"A la Justicia se la puede criticar, pero no se la puede socavar", ha afirmado el presidente castellanomanchego, que ha pedido "respeto a los tribunales de Justicia" y ha considerado "rechazable" que desde órganos jurisdiccionales "se quisiera plantear una batalla política".

En este sentido, Page ha reclamado que las instituciones desarrollen sus funciones sin quedar atrapadas en una dinámica de enfrentamiento permanente. "Es que España no se merece que oficialmente se tire tanto de la cuerda", ha señalado, antes de resumir su posición: "Es tan sencillo como que tienen que funcionar las instituciones".

Las palabras del presidente de Castilla-La Mancha se producen en un momento en el que las relaciones entre la política y la Justicia ocupan buena parte del debate público, con distintos procedimientos judiciales que han adquirido una dimensión política y con reproches cruzados entre representantes institucionales y responsables de los órganos judiciales.

Page ha situado precisamente en este contexto su llamamiento a rebajar la tensión y ha extendido su crítica a quienes, a su juicio, utilizan la polarización como estrategia política.

"En realidad los que polarizan, los que destruyen, lo hacen como recurso, el último recurso, porque no pueden construir", ha afirmado. Frente a ello, ha defendido un modelo de liderazgo que sea capaz de generar acuerdos y de gobernar para el conjunto de la ciudadanía.

"El liderazgo realmente positivo, el que merece la pena es el que construye, el que cuando gobiernas, gobiernas para todos", ha señalado.

"Demasiada gente tirando de la cuerda"

El presidente autonómico ha relacionado además la polarización con la incapacidad de algunos dirigentes para ampliar su respaldo electoral.

"Solo cuando hay una ausencia del liderazgo positivo, cuando alguien se convence de que no puede sumar más del veintitantos por ciento del voto, entonces lo que hace es dividir", ha apuntado, antes de resumir esa estrategia con la expresión "divide y vencerás".

Para Page, esta dinámica ha terminado generando un clima de tensión que afecta al conjunto del país. "Hoy hay demasiada gente tirando de la cuerda", ha asegurado, aunque ha matizado que "afortunadamente la cuerda del país es muy sólida".

A pesar de esa fortaleza, el presidente castellanomanchego ha advertido de que la tensión institucional y política no deja de tener consecuencias. "No deja de ser muy tensionante", ha señalado.

Page ha concluido su reflexión con una crítica al grado de confrontación que percibe actualmente en España. "No nos merecemos en España el grado de populismo frentista que padecemos, no nos lo merecemos", ha sentenciado.