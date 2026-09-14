Castilla-La Mancha aprobará una ley que permitirá reconvertir edificios públicos en al menos 1.000 viviendas

Emiliano García-Page, este lunes durante la inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real. JCCM

Emiliano García-Page ha anunciado que Castilla-La Mancha aprobará en noviembre una ley que permitirá reconvertir edificios públicos en viviendas de forma preferente.

El Gobierno regional pretende poner en marcha una estrategia para generar, de forma inicial, al menos 1.000 viviendas con protección pública, en un momento en el que los precios dentro del sector inmobiliario no dejan de crecer en la comunidad.

Según el último índice de Fotocasa, correspondiente a agosto, el alquiler subió un 13,5 % interanual en Castilla-La Mancha, hasta los 9,23 euros por metro cuadrado al mes. Es el segundo mayor incremento de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (14,3 %).

Page ha defendido que la reutilización de edificios públicos puede contribuir a aliviar el problema de acceso a la vivienda. Como ejemplo ha citado el antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, que será reconvertido en viviendas y albergará también el archivo histórico.

El presidente regional también ha puesto como ejemplo la nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real, instalada en el antiguo Hospital del Carmen, como muestra de la posibilidad de dar nuevos usos a edificios públicos.

La estrategia de la Junta contempla que la nueva ley esté operativa en noviembre y que las actuaciones se coordinen con los ayuntamientos, especialmente en materia de planeamiento y desarrollo urbano.

El PP acusa a Page de llegar tarde

El anuncio de Page ha recibido una rápida respuesta del PP de Castilla-La Mancha. Su diputado Juan Antonio Moreno ha criticado que el presidente regional lleve "casi 12 años hablando de vivienda" mientras cada vez resulta más difícil para los jóvenes acceder a ella.

Moreno ha acusado al Gobierno autonómico de encadenar "anuncios, promesas y más anuncios" y ha cuestionado qué medidas se han ejecutado durante estos años para contener el problema.

"El problema de Page no es que no anuncie cosas; el problema es que anuncia demasiado y ejecuta demasiado poco", ha afirmado.

El PP castellanomanchego reclama más suelo disponible, mayor rapidez en el desarrollo urbanístico, menos burocracia y una reducción de la fiscalidad para facilitar tanto la compra como el alquiler, especialmente entre los jóvenes.