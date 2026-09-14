Feijóo se compromete en Albacete a "volver otra vez a unir a los ciudadanos" entre gritos de "¡presidente, presidente!"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este lunes su visita a la Feria de Albacete para reivindicar la necesidad de recuperar la unidad entre los ciudadanos y ha asegurado que se compromete a "volver otra vez a unir" a la sociedad española, en un momento marcado por la tensión política y la crisis migratoria de Ceuta.

"A eso me comprometo: a volver otra vez a unir a los ciudadanos", ha afirmado Feijóo durante su recorrido por la Feria, donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano. Sus palabras han sido recibidas entre gritos de "¡presidente, presidente!" por parte de los asistentes.

El presidente del PP ha destacado el carácter de la Feria de Albacete como un punto de encuentro y ha asegurado que durante su visita ha podido comprobar las "ansias" de los ciudadanos "por divertirse, por darse la mano, por trabajar juntos" y también "por olvidar la política que estamos viviendo en este momento y por empezar una nueva época".

En este sentido, Feijóo ha utilizado su presencia en la capital albaceteña para reivindicar un mensaje de unidad frente al clima de confrontación política. "Siempre que vengo es un honor poder estar aquí, apreciar el cariño de la gente, apreciar la proximidad de la gente", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha recordado además que su primera visita a la Feria de Albacete como presidente del PP se produjo en septiembre de 2022 y ha destacado que ha acudido a la cita durante cinco años consecutivos. "He venido el 22, en el 23, en el 24, en el 25 y en el 26. Cinco de cinco, 100 % de cumplimiento", ha celebrado.

Feijóo ha vinculado esta continuidad con la palabra dada al alcalde de Albacete y al presidente regional de su partido y ha añadido que espera que los españoles puedan darle la oportunidad de "acreditar" si tiene palabra o no.

En plena tensión política

El mensaje de unidad de Feijóo llega en un momento especialmente tenso de la política española. La crisis migratoria de Ceuta continúa condicionando el debate político y ha llegado también al ámbito judicial, después de que la Audiencia Nacional haya iniciado una investigación sobre la gestión de la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio. El PP mantiene sus críticas al Gobierno y reclama responsabilidades por la gestión de la crisis.

Precisamente, Feijóo volverá a desplazarse próximamente a Ceuta junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, en una visita con la que los 'populares' pretenden llevar el debate sobre la situación de la frontera sur al ámbito europeo. Será la cuarta visita del líder del PP a la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis.

La situación también ha tenido reflejo en el último barómetro del CIS, publicado este lunes. El PSOE pierde dos puntos en estimación de voto y se sitúa en el 31 %, mientras que el PP alcanza el 25,5 % y Vox sube hasta el 16,6 %.

En las últimas semanas, Feijóo ha insistido precisamente en presentar el cambio político como uno de los principales objetivos de su partido. A comienzos de septiembre, el líder del PP afirmó que "España necesita un cambio" y llamó a una "inmensa mayoría" de ciudadanos a protagonizarlo.

Cinco visitas consecutivas

Durante su intervención en Albacete, Feijóo también ha reivindicado la relación que mantiene con la Feria y con la ciudad. Ha recordado que acudió por primera vez como presidente del PP en 2022 y que desde entonces no ha faltado ningún año.

"He venido todos los años y siempre que vengo es un honor poder estar aquí", ha señalado, antes de agradecer la "hospitalidad" de Albacete, de su provincia y de Castilla-La Mancha.

El líder del PP ha cerrado su intervención con una referencia a la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete, a quien ha acudido a saludar durante su recorrido por la Feria. "La patrona siempre se ha portado bien conmigo. Me ha dejado venir cada año", ha bromeado.