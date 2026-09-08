Castilla-La Mancha registra uno de los absentismos laborales más bajos de España, pero sufre una alta siniestralidad

Castilla-La Mancha presenta una doble realidad en su mercado laboral. El absentismo se mantiene por debajo de la media nacional en todos los sectores, con una evolución especialmente favorable en la construcción. Pero, al mismo tiempo, la región continúa entre las comunidades con mayor incidencia de accidentes laborales.

Es la fotografía que deja el informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales elaborado por The Adecco Group Institute con datos oficiales correspondientes al primer trimestre de 2026.

La tasa de absentismo general en Castilla-La Mancha se sitúa en el 7,3 %, dos décimas menos que un año antes. Es un dato inferior al 7,6 % de media nacional y coloca a la región como la quinta comunidad autónoma con menor absentismo.

También mejora el indicador relacionado exclusivamente con las bajas por incapacidad temporal (IT). Castilla-La Mancha registra una tasa del 5,6 %, una décima menos que en el primer trimestre de 2025 y por debajo del 5,9 % nacional.

El comportamiento más llamativo aparece en la construcción. El absentismo se queda en el 5 %, frente al 6,3 % de media en España.

Además, Castilla-La Mancha protagoniza uno de los mayores ajustes a la baja del país: la tasa cae dos puntos porcentuales en un año. El absentismo por IT también registra una evolución especialmente positiva, con un 3,8 %, frente al 5,1 % nacional, y un descenso interanual de 1,8 puntos.

La industria castellanomanchega presenta un absentismo del 7 %, tres décimas más que un año antes, pero todavía por debajo del 7,9 % nacional. En el caso de la IT, la tasa es del 5,6 %, también inferior al 6,1 % de España.

En los servicios, que concentran buena parte del empleo regional, el absentismo se sitúa en el 7,5 %, una décima menos que hace un año y por debajo del 7,7 % nacional. La tasa por IT alcanza el 5,7 %, prácticamente estable y también por debajo de la media española.

En el conjunto del país, el absentismo alcanza el 7,62 % y registra el dato más elevado en un primer trimestre de toda la serie histórica.

El informe atribuye parte de la presión sobre las bajas médicas a factores como el envejecimiento de la población ocupada, el peso creciente de la salud mental y la duración de las incapacidades temporales.

Menos accidentes, pero gran incidencia

La otra cara de la estadística está en los accidentes laborales. Castilla-La Mancha contabiliza 5.946 accidentes durante la jornada laboral en el primer trimestre de 2026. Son 114 menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron 6.060, lo que supone un descenso interanual del 1,88 %.

Por volumen, la región ocupa la octava posición nacional. Pero la comparación cambia al tener en cuenta el tamaño de la población trabajadora. El índice de incidencia se sitúa en 256 accidentes por cada 100.000 afiliados y mes, con una reducción del 4,8 % respecto al primer trimestre de 2025.

A pesar del descenso, Castilla-La Mancha mantiene la tercera incidencia más elevada de España, solo por detrás de Navarra, con 321 accidentes, y La Rioja, con 258. La media nacional se queda en 195.

Es decir, la región mejora, pero todavía presenta una incidencia muy superior a la del conjunto del país.

Menos enfermedades profesionales

El tercer indicador analizado es el de las enfermedades profesionales con baja. Castilla-La Mancha registra una incidencia de 5,5 partes por cada 100.000 afiliados al mes, ligeramente por debajo de la media nacional, situada en 5,9.

La región ocupa el décimo puesto nacional en este indicador, mientras que no aparece entre las diez comunidades con mayor volumen absoluto de partes con baja. El ranking está encabezado por el País Vasco, con 524 partes.

El informe utiliza para el análisis de la siniestralidad los datos oficiales de la Estadística de Accidentes de Trabajo y de afiliación a la Seguridad Social, mientras que la estimación del absentismo parte de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE.