La vivienda sigue subiendo en Castilla-La Mancha: comprar una casa cuesta un 11,7 % más que hace un año

La vivienda vuelve a encarecerse con fuerza en Castilla-La Mancha. Comprar una casa cuesta ahora un 11,7 % más que hace un año, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque el incremento registrado entre abril y junio sitúa a Castilla-La Mancha por debajo de la media nacional, donde el precio de la vivienda libre aumentó un 12,2 % interanual, la subida se mantiene en niveles de dos dígitos y llega en un mercado marcado por la escasez de vivienda disponible, que sigue presionando los precios al alza.

La región se encuentra entre las comunidades con menores subidas, aunque el encarecimiento continúa dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y los hogares con menos recursos.

Por tipo de vivienda, la evolución ha sido diferente. El precio de la vivienda nueva aumentó un 8,8 % en Castilla-La Mancha respecto al segundo trimestre de 2025. En términos trimestrales, el incremento fue del 0,9 %.

La vivienda usada ha registrado una subida mayor. Su precio se ha incrementado un 12 % en un año y un 4,8 % entre el primer y el segundo trimestre de 2026.

Diez trimestres de subidas

El encarecimiento de la vivienda no es exclusivo de Castilla-La Mancha. En el conjunto del país, el precio aumentó un 3,4 % entre abril y junio, una décima menos que en el trimestre anterior.

Con este nuevo avance, la vivienda libre encadena diez trimestres consecutivos de subidas trimestrales.

En términos interanuales, el incremento nacional del 12,2 % supone siete décimas menos que el registrado durante el primer trimestre del año. Aun así, el precio de la vivienda acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, algo más de 12 años de incrementos ininterrumpidos.

La segunda mano volvió a experimentar el mayor aumento, con un 3,7 % trimestral, mientras que el precio de la vivienda nueva creció un 1 %.

En términos interanuales, la vivienda usada se encareció un 12,9 %, mientras que la nueva lo hizo un 7,4 %.

Subidas en toda España

Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas registraron aumentos interanuales. Salvo Navarra, donde el incremento fue del 9,5 %, todas las subidas fueron de doble dígito.

Los mayores aumentos correspondieron a Ceuta (15,2 %), Asturias (15 %), Castilla y León (14,8 %) y Aragón (14,6 %). Por debajo de Castilla-La Mancha se situaron Canarias (11 %), Cataluña (10,1 %), País Vasco (10 %) y Navarra (9,5 %).

Los datos del INE se conocen después de que la tasadora Tinsa cifrase en un 15,2 % el incremento interanual del precio de la vivienda nueva y usada en España durante el segundo trimestre. Según esta estimación, se trata del mayor avance desde mediados de 2006, en plena burbuja inmobiliaria.

Petición de UGT

El dato ha llevado a UGT Castilla-La Mancha a reclamar medidas para garantizar el acceso a la vivienda y una revisión de los criterios utilizados en la negociación colectiva.

El sindicato considera necesario introducir el precio de la vivienda como un parámetro relevante a la hora de fijar los salarios. "Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda", sostiene UGT, que apunta que, de media en España, los trabajadores necesitan más de 47 años de salario neto —dedicando el 40 % del mismo— para comprar una vivienda media.

Para la organización sindical, el problema ya no afecta únicamente a determinados colectivos. "La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora", señala.