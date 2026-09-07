Núñez insiste en que Page da "la espalda a los ceutíes" porque ni estuvo en las concentraciones ni tumba a Sánchez

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a cargar este lunes contra Emiliano García-Page por su posición ante la crisis de Ceuta. El líder de los populares castellano-manchegos considera que el presidente regional "da la espalda a los ceutíes" porque no participó en las concentraciones convocadas en Castilla-La Mancha y tampoco respalda la vía parlamentaria propuesta por el PP para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

Núñez ha realizado estas declaraciones tras asistir al desayuno informativo protagonizado por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, donde ha sido presentado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un encuentro que el dirigente castellano-manchego ha aprovechado para trasladar a Vivas "el apoyo y la solidaridad de Castilla-La Mancha" con los ceutíes.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha situado precisamente en las movilizaciones celebradas el pasado miércoles uno de los principales reproches a Page.

Según ha destacado, más de 100.000 castellano-manchegos salieron a la calle para mostrar su apoyo a los vecinos de Ceuta, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha y los líderes regionales del PSOE no estuvieron presentes.

"Estaba el pueblo de Castilla-La Mancha apoyando a los vecinos de Ceuta", ha reivindicado.

Pero Núñez ha ampliado sus críticas a la posición política de los socialistas castellanomanchegos. "Hay quienes llevan toda la vida dando lecciones en política, pero que luego siempre están de perfil, o dicen una cosa y hacen la contraria", ha afirmado.

En su opinión, esa contradicción se refleja también en la posibilidad de utilizar los mecanismos parlamentarios para provocar una convocatoria electoral. Núñez sostiene que quienes tienen capacidad para poner fin a la actual legislatura y facilitar la llegada de un Gobierno presidido por Feijóo permanecen "escondidos", mientras públicamente mantienen un discurso diferente.

"Muy lejos de la normalidad"

Más allá de la batalla política con Page, Núñez ha respaldado el diagnóstico realizado por Juan Vivas durante el desayuno informativo. El presidente ceutí ha defendido que la ciudad sigue "muy lejos de la normalidad", una situación que, según el líder del PP castellano-manchego, exige una respuesta del Gobierno central.

"Si algo ha quedado claro es que el presidente Juan Vivas ha sido contundente a la hora de referirse a que Ceuta está muy lejos de la normalidad", ha señalado.

Núñez ha defendido que los ceutíes tienen derecho a vivir en paz y con normalidad y ha calificado de "desastre" la gestión realizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis.

A su juicio, el Gobierno "no estuvo a la altura" y continúa sin hacerlo porque "no hay un plan para devolver la normalidad a Ceuta". "Parecen que no son capaces de hacerlo o tienen motivos para no hacerlo", ha añadido.

El dirigente popular ha querido escenificar así su respaldo a Vivas y a Ceuta, después de que el PP de Castilla-La Mancha ya mostrara públicamente su solidaridad con la ciudad autónoma durante las concentraciones de la pasada semana.

"Creemos en Ceuta y vamos a estar de su mano y de la mano de España hasta la vuelta a la normalidad", ha concluido Núñez.

Juan Vivas y Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

En la misma línea, el alcalde de Toledo y presidente provincial de los populares toledanos, Carlos Velázquez, ha trasladado personalmente "en nombre de todos los toledanos, la solidaridad y el cariño a todo el pueblo ceutí". La situación que están viviendo los vecinos de la ciudad autónoma, ha dicho, es "verdaderamente trágica" ya que "no es solamente una crisis migratoria, sino una crisis existencial".

Pese a ello, Velázquez ha lamentado que "el Gobierno sigue sin estar" y, "por lo que oculta con Marruecos", tampoco está "habilitado para dar las respuestas que necesita Ceuta".

"Los ceutíes necesitan normalidad y eso pasa por retornar a todas y cada una de las personas que accedieron ilegalmente en territorio nacional, provocando lo que es una auténtica invasión", ha finalizado el alcalde toledano.