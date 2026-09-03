El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha expulsa a una diputada insumisa del PP por hablar de Ceuta en el pleno

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha visto interrumpido este jueves con un choque político de máxima tensión. La diputada del PP Itziar Asenjo ha sido expulsada del salón de plenos después de negarse a limitar su intervención al debate sobre recursos hídricos y dedicar su turno de palabra a hablar de la crisis de Ceuta.

Asenjo ya ha advertido al subir a la tribuna de oradores de que iba a hacerlo, dejando clara su insumisión. Ha explicado que conocía y asumía las consecuencias de su decisión, pero que consideraba que la gravedad de lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma hacía necesario pronunciarse.

La diputada popular ha recordado además que su grupo parlamentario había intentado sin éxito llevar el asunto de Ceuta a las Cortes "por los cauces reglamentarios".

El enfrentamiento llega después de que la Mesa de las Cortes, con mayoría socialista, rechazara la petición del PP para incluir un debate sobre Ceuta en el pleno de este jueves, el primero del curso político tras las vacaciones de verano.

La negativa se ampara en la reforma del Reglamento aprobada en 2023, con los únicos votos favorables del PSOE, que limita las iniciativas de la Cámara a asuntos relacionados con las competencias de Castilla-La Mancha.

"No nos va a callar"

Aunque el socialista Pablo Bellido, presidente de la Cámara, ha permitido a Asenjo hablar durante algunos minutos sobre la situación de Ceuta, después ha comenzado a llamarla "a la cuestión". Aunque lo ha hecho tres veces, la diputada no ha rectificado.

Según ha dicho, "mientras nosotros estamos aquí tranquilamente sentados viendo cómo pasa el pleno, viendo cómo pasa el día, hay muchísimas familias en Ceuta que están muy preocupadas, hay padres y madres que están completamente asustados, hay ciudadanos que se sienten totalmente inseguros, los servicios públicos están colapsados, les cuesta llevar a sus hijos al pediatra y no saben si van a poder empezar el colegio de una forma normal".

"Señor presidente, usted puede vetar lo que considere, pero no nos va a callar. Que usted obvie que esto está pasando no significa que no esté pasando. Claro que está pasando. Nosotros no podemos continuar este pleno con total normalidad. Voy a continuar con este debate y asumo las consecuencias", ha insistido la parlamentaria de Guadalajara.

Pablo Bellido, presidente del Parlamento castellanomanchego. Cortes CLM

Bellido le ha respondido entonces: "No se preocupe, señora Asenjo. Le llamo a la cuestión por tercera vez y le retiro la palabra. Le ruego que abandone la tribuna de oradores". Pese a ello, Asenjo no ha bajado de la tribuna y ha intentado continuar con su alegato.

En ese momento, el tono de Bellido se ha endurecido. "Señora Asenjo, usted tiene que retirarse de la tribuna de oradores porque no tiene la palabra y ha faltado al respeto a este Parlamento y, por tanto, a los ciudadanos y ciudadanas que nos eligen", le ha advertido.

El presidente de las Cortes le ha dado entonces una última oportunidad antes de proceder a su expulsión. "Si no se retira a su escaño tendré que llamarla al orden y expulsarle también del pleno. No me gustaría hacerlo, porque a todos nos condiciona mucho a futuro, pero usted está faltando el respeto al Parlamento y le ruego que baje de la tribuna de oradores inmediatamente".

Expulsada del pleno

Ante la negativa de Asenjo, Bellido ha procedido a llamarla al orden. Y, tras el tercer llamamiento, ha ordenado su expulsión del salón de plenos. Antes de hacerlo, el presidente de la Cámara ha lanzado además una advertencia política.

"Yo aquí no voy a permitir que se haga lo que pasa en el Congreso de los Diputados y en otros parlamentos donde no se respeta el reglamento", ha afirmado.

Vergonzoso y antidemocrático lo que acaba de suceder en @cortesclm.



El presidente socialista ha expulsado del pleno a la diputada @ItziarAsenjo y mis compañeros y yo hemos tenido que soportar los insultos personales de los diputados del @pscmpsoe.



Este es el PSOE @garciapage. — Carolina Agudo (@carolagudo) September 3, 2026

La diputada popular ha abandonado finalmente la tribuna y ha salido del salón acompañada por Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha.

Agudo, a través de un 'tuit' en la red social X, ha calificado de "vergonzoso y antidemocrático" lo ocurrido y ha acusado al PSOE de impedir que la Cámara autonómica se pronuncie sobre una crisis que, a juicio de los populares, tiene consecuencias para Castilla-La Mancha.

Además, ha denunciado que sus compañeros de bancada han tenido que "soportar los insultos personales de los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha" cuando abandonaban el salón de plenos junto a Asenjo.

El PSOE habla de "circo"

Fue tan contundente la posición de @garciapage ayer en apoyo a Ceuta, que el PP de CLM tiene que montar hoy el circo en las Cortes regionales.



Con estos espectáculos, Núñez hace mucho más grande a Page como presidente y se hace mucho más pequeño él como político. — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) September 3, 2026

El PSOE de Castilla-La Mancha, a través de las redes, ha respondido acusando al PP de convertir el pleno en un espectáculo político. "Fue tan contundente la posición de García-Page ayer en apoyo a Ceuta, que el PP de Castilla-La Mancha tiene que montar hoy el circo en las Cortes regionales", han señalado los socialistas refiriéndose al mensaje institucional que dedicó el presidente regional a la población ceutí coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.

El PSOE sostiene que Page ya expresó públicamente su respaldo a Ceuta y considera que el PP utiliza el conflicto para atacar al presidente castellanomanchego. "Con estos espectáculos, Núñez hace mucho más grande a Page como presidente y se hace mucho más pequeño él como político", ha añadido el partido.

Tras ser expulsada la diputada del PP, ha tomado la palabra el diputado socialista Ángel Tomás Godoy, quien ha calificado de "espectáculo absolutamente bochornoso" lo sucedido, algo que, a su juicio, "lleva buscando el Partido Popular esta mañana".

"Donde se tenía que hablar de menores han decidido hablar de otra cosa y en un debate donde se habla de agua pues han decidido también hablar de otra cosa. Esto es el Partido Popular de Castilla-La Mancha, seguramente el PP más extremista de toda España", ha censurado.