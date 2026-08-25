Aumentan las llamadas al 112 de Castilla-La Mancha en el primer semestre de 2026: 30.400 más que el año anterior

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha gestionado durante el primer semestre del año un total de 386.786 llamadas ciudadanas solicitando ayuda ante todo tipo de accidentes, enfermedad, incendios…

Este dato supone un notable aumento de las llamadas, ya que durante el mismo periodo de 2025 se registraron 356.367, es decir, 30.400 menos.

El número total de llamadas recibidas durante el primer semestre de este mismo año ha ascendido a 729.486. En esta cifra se incluyen tanto las llamadas procedentes, es decir, las que generan la gestión de una urgencia o emergencia real, como aquellas que llegan pero no dan lugar a la gestión de emergencias porque suelen ser equivocaciones, bromas o ruidos del sistema.

En el mismo período de 2025 el número total de llamadas registradas ascendió a 682.532, por lo que también se ha producido un notable incremento.

El dato positivo es que las llamadas procedentes representan el 53 % del total de comunicaciones recibidas.

Más llamadas en junio y mayo

Junio fue el mes en el que se alcanzó el mayor registro de llamadas procedentes, con un total de 74.141, siendo también el mes con el mayor número de llamadas totales, con 148.125.

En segunda posición se sitúa el mes de mayo, con 66.603 comunicaciones procedentes y 127.025 totales.

Por su parte, febrero fue el mes con el menor número de llamadas totales (106.153) y procedentes (57.586).

Según la Junta, "estas cifras muestran la consolidación y fortalecimiento de este servicio como centro de referencia para todas las situaciones de emergencias que tienen lugar en la comunidad".

"También la confianza que los ciudadanos tienen en el trabajo que llevan a cabo los profesionales del 112 de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.