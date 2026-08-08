Los Ribereños piden prudencia ante el nuevo trasvase y avisan: "La cabecera volverá al nivel 2 tras autorizarse"

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha lamentado la autorización de un nuevo trasvase de 87 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hacia el Levante y ha advertido de la necesidad de conservar las reservas acumuladas durante el último ciclo húmedo para afrontar con garantías los próximos años.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado el envío de 60 hectómetros cúbicos correspondientes al mes de agosto, al encontrarse todavía el sistema en nivel 1, así como otros 27 hectómetros cúbicos para septiembre. En este último caso, las previsiones sitúan ya a los embalses de Entrepeñas y Buendía en nivel 2.

En total, serán 87 hectómetros cúbicos los que saldrán de la cabecera del Tajo entre agosto y septiembre, una decisión que los municipios ribereños consideran especialmente relevante ante el descenso previsto en el nivel de los embalses.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, ha señalado que esta situación "obliga a mirar con cautela la situación de la cabecera" y ha cuestionado que no se hayan aplicado las nuevas reglas de explotación del trasvase.

"Volver a nivel dos después de un ciclo húmedo demuestra que no podemos dar por consolidada la recuperación de Entrepeñas y Buendía. Tenemos que gestionar estas reservas pensando también en los próximos años", ha afirmado.

El agua acumulada, como "colchón"

Desde la Asociación han recordado que Entrepeñas y Buendía son embalses de regulación hiperanual, por lo que consideran que el agua acumulada durante los periodos húmedos debe servir como "colchón" ante posibles ciclos de sequía y menores aportaciones.

Los Ribereños ya habían advertido a comienzos de año de la importancia de conservar las reservas generadas durante los últimos periodos húmedos para afrontar una eventual etapa prolongada de menores aportaciones.

En este sentido, Castro ha insistido en que la prioridad debe ser evitar que la cabecera vuelva a entrar en una dinámica de pérdida continuada de reservas, especialmente después de los años de recuperación experimentados por los embalses.

"No queremos generar alarmismo de cara al turismo, pero sí aprender de lo ocurrido otras veces. Si después de estos años húmedos volvemos ya a nivel dos, es evidente que tenemos que ser mucho más prudentes con el agua que queda", ha advertido.

La asociación considera así necesario gestionar las reservas de Entrepeñas y Buendía con una perspectiva a largo plazo y reclama que las decisiones sobre el trasvase tengan en cuenta no solo la situación actual, sino también la capacidad de los embalses para afrontar futuros periodos secos.