El PSOE asume que Núñez repetirá como candidato a la Junta y asegura que es "una garantía" para volver a ganar

El PSOE de Castilla-La Mancha ha dado un giro en su discurso sobre el futuro político de Paco Núñez tras meses alimentando la incógnita sobre si el presidente regional del PP acabaría siendo o no el candidato popular a la Junta en 2027.

Este lunes, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, ha asumido públicamente que será el albaceteño quien vuelva a encabezar por tercera vez consecutiva la lista electoral de los 'populares' .

Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social X, publicado como respuesta a una entrevista en la que Núñez ha asegurado a Europa Press que su candidatura "nunca ha estado en duda" dentro de su partido y en la que se ha preguntado si el PSOE mantiene viva esa sospecha porque "saben que si soy el candidato a la Junta tienen las elecciones perdidas".

Es el candidato del @PP_CLM por varias razones:



1. Porque nadie de los que Génova ha tanteado han mostrado disposición a serlo. Lo saben hasta en Marte.



2. Porque Nuñez, para serlo, ha jurado vasallaje a Tellado en todos los temas: agua, financiación, estatuto.



Se ha redimido… https://t.co/vjQ0CUUayn — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) August 3, 2026

Lejos de seguir cebando especulaciones sobre un posible relevo de Núñez impulsado desde la dirección nacional del PP, Gutiérrez ha pasado ahora a dar por hecho que "es el candidato del PP de Castilla-La Mancha". Eso sí, ha acompañado esa afirmación de dos reproches especialmente duros.

El primero, sostiene el también diputado socialista en el Congreso, es que "nadie de los que Génova ha tanteado" para asumir el liderazgo en Castilla-La Mancha han mostrado "disposición a serlo". "Lo saben hasta en Marte", ha añadido.

El segundo, que Núñez "ha jurado vasallaje a Tellado —secretario general del PP— en todos los temas: agua, financiación, estatuto", y que con ello "se ha redimido así de las veces que ha mentido a Génova, especialmente con el Estatuto de Autonomía".

"Tenemos más ganas que él"

Gutiérrez también ha volteado el argumento lanzado por el líder del PP, que ha interpretado el interés del PSOE en debilitar su candidatura como una señal de temor ante un posible cambio de gobierno.

"Hay un gran pacto entre el PSOE de Castilla-La Mancha y Paco Núñez: nosotros tenemos tantas ganas, o más, que Paco en que Núñez sea el candidato del PP a la Junta", ha asegurado el dirigente socialista.

En la misma publicación ha añadido que "Page y Núñez tienen algo en común: los dos son una garantía para que el PSOE de Castilla-La Mancha saque el mejor resultado y que en Castilla-La Mancha haya estabilidad, moderación y progreso".

Respuesta a la ley antiokupación

En otro tuit, Gutiérrez también ha contestado al anuncio de Núñez de recuperar en septiembre su proposición de ley contra la ocupación ilegal. El dirigente socialista ha recordado que se trata de una competencia estatal y que el Congreso ya tramita dos iniciativas sobre esta materia, una impulsada por el PP y otra remitida desde las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Yo estoy a favor de luchar contra la ocupación ilegal", ha afirmado, aunque considera que el líder popular "propone lo que ya está propuesto, debate sobre lo ya debatido, incluso discrepa sobre lo que ya estamos de acuerdo, incluso dice poder resolver en lo que no tiene competencias".

La ley de medidas contra la ocupación ilegal es de competencia estatal y ya se tramita en el Congreso de los Diputados, una de ellas a propuesta del PP y otra enviada al Gobierno por la Cortes de CLM. Yo estoy a favor de luchar contra la ocupación ilegal.



Es una prueba más del… https://t.co/6vXegXvBOR — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) August 3, 2026

Además, ha ironizado con que la futura propuesta de los populares será un copia y pega de otras ya existentes. "¿Qué nos apostamos a que la propuesta de Paco Núñez en Castilla-La Mancha lleva más de un 80 % de plagio de las propuestas ya redactadas?", ha escrito, para añadir que espera que esta vez "pongan el nombre de Castilla-La Mancha en vez de Andalucía o Madrid, como otras veces que han copiado".

Para rematar, Sergio Gutiérrez ha asegurado sobre Núñez: "El peor líder que ha tenido el PP en Castilla-La Mancha".