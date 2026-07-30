Las heridas del incendio de La Mierla: el fuego quema 4.700 colmenas y amenaza al buitre negro o el águila real

El Plan Infocam confía en controlar el incendio de La Mierla en torno al sábado, cuando finalice la ola de calor que azota buena parte de la península y aminoren los focos activos en la zona norte.

El fuego comenzó hace dos semanas y ha afectado a unas 32.000 hectáreas, aunque en "la gran mayoría del territorio, unas 31.000 hectáreas", ha comentado el jefe del servicio de incendios de Infocam en Guadalajara, Miguel Aguilar, está ya extinguido.

Solo preocupa "una pequeña zona" alrededor de Condemios y Albendiego, un área donde por las características de su vegetación "se mantienen pequeñas combustiones latentes" que pueden manifestarse en las horas centrales del día y si hay viento.

Aguilar ha explicado que, de momento, están logrando apagarlas, pero ha subrayado que permanece cierto riesgo de reproducción del incendio, por lo que se mantiene una "vigilancia constante aérea" con helicópteros y tres retenes con cerca de una veintena de personas.

Asimismo, ha señalado que la orografía es más similar a la zona del Pico del Lobo, donde el año pasado también se sufrió un incendio "con combustión lenta". El experto ha incidido en que hasta que no pase el actual episodio de calor no esperan darlo por controlado.

"La evolución es favorable, cada día hay menos focos", ha subrayado Aguilar, que ha apelado a "no confiarse y ser prudentes hasta su total extinción".

Según Aguilar, la "combinación de lluvia en invierno y mucho calor a principio de primavera no es buena". Además, ha señalado que aunque los expertos cuentan con mucha información, "lo que está rompiendo los esquemas son variables meteorológicas que están influyendo mucho", y que no controlan.

"Las campañas dependen fundamentalmente del agua que haya en la tierra, en el suelo, pero ahora resulta que tenemos olas de calor con unas humedades relativas bajísimas, que eliminan esa humedad de la tierra mucho más rápido de lo que hemos estado viendo en decenios anteriores", ha explicado.

Recuperación en la zona

La Diputación de Guadalajara ha aprobado este jueves por unanimidad un paquete extraordinario de 3 millones de euros destinado a impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de La Mierla y Selas.

El acuerdo, respaldado por los tres grupos políticos de la Corporación provincial (PSOE, PP y Vox), permitirá poner en marcha las primeras actuaciones de recuperación ambiental, reparación de infraestructuras y apoyo a la actividad económica de los municipios damnificados.

La vicepresidenta y diputada provincial de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, ha defendido que estos 3 millones constituyen "la primera piedra" de un proceso de recuperación que será "de largo recorrido" y que tendrá continuidad en los presupuestos de 2027.

Las necesidades "son cambiantes", ha contado Alcalde, y se irán concretando conforme avancen los trabajos técnicos y las reuniones con los municipios afectados.

Entretanto, los pueblos afectados avanzan en la recuperación con la tranquilidad de tener el fuego lejos de sus núcleos.

Para el alcalde de La Mierla, Ricardo Jiménez, la sensación es de "tranquilidad por saber que tu pueblo y tu vivienda y tu propiedad no se ha quemado" y ha agradecido la ayuda recibida. Solo espera que no se ralentice "todo lo que se promete en un principio", aunque reconoce las dificultades para coordinar ayudas de las diferentes administraciones.

De su lado, el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, ha calculado que existe una veintena de ganaderos afectados y que, "por suerte", se lamentan pocas pérdidas en el ganado.

"Hay alguna baja de terneros, pero podría haber sido una auténtica tragedia; tenemos también afectadas alrededor de 4.700 colmenas", ha estimado Laso, que ha valorado que algunos agricultores que "fueron con sus máquinas a ayudar o cortaron cosechas que perdieron para que no avanzara el fuego y que también han sufrido pérdidas".

El daño medioambiental

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha alertado de que el incendio forestal de La Mierla tiene "una magnitud sin precedentes que compromete gravemente la riqueza ecológica y ornitológica de la comarca". El 95 % de la superficie arrasada se sitúa en territorio de parque natural.

La organización ha subrayado que, aunque aún se carece de información detallada del impacto concreto del fuego sobre los lugares de nidificación y campeo de estas aves, la afección se proyecta especialmente crítica en torno a la Sierra de Ayllón, un espacio clave que alberga poblaciones de aves de elevado valor ecológico.

Entre las especies amenazadas con mayor riesgo de impacto destacan grandes rapaces como el buitre negro, el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino, el buitre leonado o el alimoche común.

La coincidencia del incendio con el tramo final de la época reproductora también amenaza a otras rapaces forestales, como el abejero europeo, el águila calzada, la culebrera europea, el milano real, el milano negro, el azor común o el gavilán común, cuyos nidos aún podían albergar pollos especialmente vulnerables

Otras especies de aves ligadas al bosque y al matorral del parque natural de la Sierra Norte que también podrían ver mermada su población son la alondra totovía, el alcaudón dorsirrojo, el roquero rojo, la collalba negra, el trepador azul, el carbonero garrapinos, el pico picapinos y el arrendajo euroasiático.

Asimismo, SEO/BirdLife considera que han estado expuestas la paloma torcaz, la perdiz roja y la chocha perdiz.

En todo caso, el impacto real sobre cada especie dependerá de múltiples factores estructurales, entre los que se encuentran la intensidad del fuego, la existencia de islas no quemadas dentro del perímetro y la distancia a la que los ejemplares adultos se hayan visto forzados a desplazarse.

Vigilar la mano del hombre

SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento a no invisibilizar el factor humano en las causas que motivan la aparición de incendios forestales en España, ya que un tercio tienen su origen en negligencias e imprudencias graves y más de la mitad son fuegos intencionados.

En este sentido, la organización recuerda que cuando la Aemet identifica un riesgo alto o muy alto de incendio y las administraciones públicas fijan restricciones de uso o la prohibición de maquinaria, son una responsabilidad que hay que cumplir para proteger y conservar el patrimonio natural de todos.