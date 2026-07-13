Globalcaja forma a ingenieros agrónomos para reforzar su atención especializada en el sector agroalimentario

Globalcaja ha dado la bienvenida a los diez participantes en la primera edición de GlobalTalent Agro, un programa diseñado para acelerar la incorporación de nuevos Gerentes de Banca Rural (GBR) y potenciar su especialización en el asesoramiento financiero al sector agroalimentario.

La iniciativa forma parte de la evolución del modelo de Banca Rural de la entidad y responde a su compromiso de seguir ofreciendo un servicio cercano, diferencial y adaptado a las necesidades de agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas agroalimentarias.

Durante la jornada de bienvenida, los participantes han conocido la importancia que el negocio agrario tiene para Globalcaja, así como los principales retos y oportunidades de un sector inmerso en un proceso de transformación, que conlleva su modernización, adaptación normativa, digitalización e internacionalización.

Pedro Palacios, director general de Globalcaja, ha incidido en la relevancia que tiene el sector agroalimentario en la economía regional, "si para España es ya un sector fundamental, para Castilla-La Mancha todavía lo es más", ha recalcado, llegando a cifrar en cerca de un 20 % su impacto sobre el PIB regional.

Palacios ha recordado, además, la vinculación histórica de Globalcaja con esta actividad y con el territorio. "Nacimos del sector agrario y queremos que los agricultores, las cooperativas y las empresas agroalimentarias sigan teniendo un papel protagonista en nuestra entidad", ha afirmado.

GlobalTalent Agro conecta así con la voluntad de Globalcaja de crecer y transformarse sin perder su esencia, manteniendo la cercanía, el conocimiento del territorio y su vocación de acompañar el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

Una atención integral y especializada

El programa tiene como objetivo preparar a profesionales capaces de prestar una atención de 360 grados al conjunto del ecosistema agroalimentario.

El nuevo perfil de Gerente de Banca Rural combinará sus conocimientos de ingeniería agronómica, con su formación financiera, llegando así a una comprensión profunda de la actividad agraria, sus ciclos de inversión, la normativa aplicable, las ayudas, los seguros y las necesidades específicas de cada explotación, cooperativa o empresa agroalimentaria.

Su función será convertir todo ese conocimiento técnico y normativo en asesoramiento útil para que los clientes de Globalcaja puedan optimizar sus explotaciones, estructurar correctamente su financiación, afrontar nuevas inversiones y tomar mejores decisiones.

"Queremos que nuestros gestores de Banca Rural acompañen a los agricultores, comprendan sus necesidades y sean capaces de ofrecerles una respuesta integral. Su labor debe ir mucho más allá de la tramitación de la PAC e incorporar asesoramiento, financiación y soluciones adaptadas a la realidad de cada explotación o empresa", ha recalcado el director general.

Formación teórica y aprendizaje sobre el terreno

GlobalTalent Agro nace con el propósito de acompañar a los nuevos profesionales en su incorporación a la entidad, mediante un itinerario formativo estructurado que combina aprendizaje teórico y experiencia práctica.

El itinerario formativo se completará con un periodo de entrenamiento práctico en las oficinas de Globalcaja. Durante todo el proceso, cada participante contará con el acompañamiento de profesionales de la entidad que actuarán como mentores, facilitando la adquisición de conocimientos y competencias mediante el aprendizaje directo sobre el terreno.

Con este modelo, Globalcaja busca consolidar un perfil profesional altamente especializado, capaz de comprender las necesidades del cliente desde una perspectiva integral y de aportar valor en todas las etapas de su actividad económica.

Con iniciativas como GlobalTalent Agro, Globalcaja continúa avanzando en la construcción de una Banca Rural más especializada, cercana y útil para el sector, capaz de combinar conocimiento financiero, experiencia sobre el terreno y una visión integral de toda la cadena agroalimentaria.