El PSOE de Castilla-La Mancha asegura que Génova se sirve de Tellado para "marcar el camino" a Núñez de cara a 2027

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al presidente del PP regional, Paco Núñez, de ser capaz de "vender el alma de Castilla-La Mancha" con tal de que Génova le permita volver a ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo de 2027.

Abengózar se ha referido a la tournée que Núñez ha comenzado este martes en Talavera de la Reina (Toledo) junto al secretario general del PP, Miguel Tellado. La diputada del PSOE ha calificado de "triste" que "quien se erige como candidato y, por tanto, dice querer gobernar esta región, venda el alma de la región para satisfacer a su partido a nivel nacional", un comportamiento que ya se ha comprobado en materia de agua.

Los socialistas se han retrotraído al momento en que Núñez, en un evento celebrado en la propia región y delante de sus jefes de partido, permitió "que [Elías] Bendodo dijera que el agua de Castilla-La Mancha se tiene que marchar al Levante porque allí sí tienen una agricultura de calidad".

Además, ha aludido a otros asuntos como el Estatuto de Autonomía, un proyecto de reforma consensuado en el que Núñez "nos dejó tirados", y le ha afeado el "dar la espalda" a productos tan representativos de la tierra como el azafrán o la cuchillería.

Desde Génova, "no vienen a apoyar al candidato de Castilla-La Mancha, vienen a marcarle el camino", ha asegurado Abengózar.

Entretanto, la diputada del PSOE en las Cortes regionales ha recordado que Núñez, durante sus etapas como alcalde de Almansa y presidente de la Diputación de Albacete, "aplaudía" los recortes que aplicó el PP a Castilla-La Mancha, incluidos la eliminación o la privatización de servicios públicos, incluso "en su propio pueblo".

Financiación autonómica

Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno de España ha fijado para finales de julio, Abengózar ha anunciado que el PSOE de Castilla-La Mancha solicitará a la Ejecutiva Federal del partido "que se tenga en cuenta lo que se ha hecho siempre, que es acordar previamente entre comunidades socialistas".

"Pido, de PSOE a PSOE, que se tenga en cuenta lo pactado, lo acordado y lo que se ha venido haciendo siempre que, a partir de las peculiaridades o la idiosincrasia de cada una de las regiones, acordemos entre socialistas cuál va a ser el modelo que se va a llevar a ese Consejo", ha apuntado.

"No es baladí", ha concluido, hablar del dinero con el que va a contar Castilla-La Mancha para seguir prestando unos servicios públicos de calidad.