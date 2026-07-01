El PP exige a Page que "rompa su silencio" ante las informaciones sobre los negocios de Bono en República Dominicana

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que rompa su "silencio atronador" ante las informaciones que han salido a la luz sobre los negocios del expresidente, José Bono, en República Dominicana.

Así lo ha indicado desde las Cortes autonómicas, reclamando al PSOE que dé explicaciones y abandone el "silencio atronador que mantiene sobre este asunto".

"Resulta sorprendente que continúen apareciendo noticias comprometedoras sobre el guía espiritual y padre político de los socialistas castellanomanchegos, mientras el PSOE regional evita pronunciarse sobre dichas informaciones", ha afirmado.

Y ha criticado que los responsables socialistas "callen y desvíen el tema hacia otros asuntos, evitando responder" a las informaciones que se están conociendo.

"En los últimos meses las noticias sobre el expresidente han ocupado titulares. Algunas publicaciones apuntan a supuestas conexiones con tramas vinculadas al PSOE. ¿Por qué Emiliano García-Page no hace ningún tipo de declaración cada vez que aparecen estas informaciones?", ha afirmado.

Según ha relatado, Page ha reconocido públicamente "la influencia de Bono" en él, en unas declaraciones pronunciadas durante el pasado Día de la Región en las que afirmó haber aprendido "todo del expresidente".

Asimismo, ha extendido esa crítica al conjunto de los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha, mencionando expresamente al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez.

"Ninguno de ellos ofrece explicaciones cuando aparecen nuevas publicaciones sobre José Bono", ha afirmado.

Por todo ello, Agudo ha terminado reclamando al PSOE de Castilla-La Mancha que realice "algún tipo de declaración" sobre los asuntos que rodean a Bono. "Antes de hablar de los demás, los socialistas deberían pronunciarse sobre José Bono", ha sentenciado.