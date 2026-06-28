El 40 % de las personas LGTBI "vuelve al armario" por miedo en sus centros de trabajo en Castilla-La Mancha, según UGT

UGT Castilla-La Mancha ha denunciado que, pese a los avances legislativos en materia de igualdad, la discriminación hacia las personas LGTBI sigue siendo una realidad en el ámbito laboral, hasta el punto de que el 40 % del colectivo "vuelve al armario" en sus centros de trabajo por miedo a posibles consecuencias profesionales o personales.

En un comunicado difundido con motivo de la conmemoración este domingo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha advertido de que muchas personas LGTBI siguen percibiendo su entorno laboral como un espacio hostil en el que no pueden mostrarse con libertad por temor a ver afectada su carrera profesional o a sufrir mensajes de odio, acoso o violencias.

Carrascosa ha subrayado que esta situación resulta especialmente preocupante en un contexto en el que, según ha señalado el sindicato, aumentan los discursos de odio y las agresiones contra el colectivo. Además, ha criticado el "cuestionamiento de las políticas de igualdad" por parte de determinadas formaciones políticas en las administraciones públicas donde gobiernan.

En este sentido, UGT ha lamentado "profundamente" que la bandera arcoíris, símbolo del Orgullo LGTBI, continúe siendo objeto de confrontación política. "La bandera LGTBI no representa un partido ni una ideología excluyente, sino a miles de personas que durante décadas han sufrido discriminación, silencio y violencia por el simple hecho de ser quienes son", ha afirmado Carrascosa.

Brecha entre legislación e igualdad

El sindicato ha defendido que reducir el debate público a la polémica sobre este símbolo supone, a su juicio, ignorar las realidades que aún persisten. "Detrás de ese símbolo hay personas que siguen enfrentándose a discriminación en el empleo, al acoso en los centros educativos, a agresiones y a discursos de odio que desgraciadamente vuelven a crecer en la sociedad", ha añadido.

UGT Castilla-La Mancha ha señalado también que uno de los principales ejemplos de la brecha entre la legislación y la igualdad real son los planes LGTBI que deben implementar las empresas de más de 50 trabajadores, con el objetivo de establecer medidas y recursos que prevengan situaciones de discriminación en el entorno laboral.

Sin embargo, el sindicato ha denunciado que todavía existen "muchas dificultades" para que las empresas cumplan con esta obligación, lo que limita la efectividad de estas herramientas para garantizar entornos de trabajo seguros e inclusivos.

Por todo ello, UGT ha reclamado un mayor compromiso institucional y empresarial para reforzar la protección de los derechos del colectivo LGTBI, tanto en el ámbito laboral como en el conjunto de la sociedad, y ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en políticas de igualdad que se traduzcan en una protección real y efectiva.