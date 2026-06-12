Ha entrado en vigor: no podrás tener abono de transporte de Madrid salvo que vivas en estos lugares de Castilla-La Mancha

El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que a partir del lunes 15 de junio la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) quedará reducida a personas que estén empadronadas en la región y en poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León recogidas en los convenios entre comunidades.

Esta tarjeta de abono transporte, que es nominal e intransferible, está dirigida a todos los usuarios en general y es la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años.

En ella se pueden cargar billetes vinculados a una persona concreta como los abonos 30 días o se gestionan descuentos por edad, familia numerosa o discapacidad. También permite cargar billetes no personales.

Con la entrada en vigor desde el próximo lunes, su expedición quedará supeditada a la acreditación de la condición de residente en un municipio de la Comunidad de Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 recogidas en el convenio suscrito entre las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

Municipios incluidos

Los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha renovaron este convenio el pasado mes de noviembre para los tres siguientes años. Según apuntó en su día el consejero de Fomento, Nacho Hernando, de él se benefician unos 35.000 usuarios de las provincias de Toledo y Guadalajara, principalmente, y en menor medida de Cuenca.

Las poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en la zona E1 son: Alameda de la Sagra, Alovera, Añover del Tajo, Azuqueca de Henares, Borox, Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobeja, El Casar, El Viso de San Juan, Esquivias, Guadalajara, Illescas, Méntrida, Mesones (El Casar), Numancia de la Sagra, Ontígola, Palomeque, Pantoja, Pioz, Pozo de Guadalajara, Seseña, Seseña Nuevo (Seseña), Torrejón del Rey, Uceda, Ugena, Urbanización Calalberche (Santa Cruz de Retamar), Urbanización Calypo Fado (Casarrubios del Monte), Valdenuño-Fernández, Valmojado, Ventas de Retamosa, Villaluenga de la Sagra, Yeles, Yuncler y Yuncos.

Las poblaciones de Castilla-La Mancha incluidas en la zona E2 son: Ajofrín, Albares, Aldea en Cabo, Almoguera, Almorox, Arcicóllar, Argés, Azucaica (Toledo), Bargas, Belinchón, Burguillos de Toledo, Camarenilla, Casa de Uceda, Chozas de Canales, Cobisa, Dosbarrios, El Cubillo de Uceda, Escalona, Fuensalida, Fuentes de la, Alcarria (Brihuega), Gerindote, Guadamur, Huerta de Valdecarábanos, La Guardia, La Torre de Esteban Hambrán, Layos, Lominchar, Magán, Maqueda, Matarrubia, Mocejón, Mondéjar, Nambroca, Noblejas, Novés, Ocaña, Olías del Rey, Paredes de Escalona, Portillo de Toledo, Quismondo, Recas, San Joaquín (Illana) / Urb. El Ballestar, Santa Cruz de la Zarza, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Taracena (Guadalajara), Tarancón, Toledo, Torija, Torrijos, Trijueque, Urbanización San Sebastián (Villamiel de Toledo), Valdenoches (Guadalajara), Villamiel de Toledo, Villarrubia de Santiago, Villaseca de la Sagra, Villatobas, Viñuelas, Yepes, Yunclillos y Zarza de Tajo.

Acreditación

Según explica el Gobierno regional, la condición de residente tendrá que acreditarse con un certificado de empadronamiento en vigor en la que quede reflejada la residencia del solicitante en alguno de estos municipios. El solicitante deberá aportarlo o autorizar su consulta.

Con carácter excepcional, "por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario para garantizar la correcta aplicación de los beneficios legalmente reconocidos a las familias numerosas", se mantendrá la posibilidad de expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal para los titulares de título acreditativo de familia numerosa.