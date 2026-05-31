Castilla-La Mancha homenajea a su "depósito de autoestima": Medallas de Oro para Fuentes Lázaro, Carbonero y Morientes

Emiliano García-Page con algunos de los homenajeados por el Día de la Región. JCCM

Castilla-La Mancha ha conmemorado este domingo el Día de la Región, una efeméride en la que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha defendido el "éxito" de la comunidad autónoma en el último medio siglo. Además, el toledano ha reclamado una misma proyección positiva para el conjunto del país. "España tiene que mirarse a sí misma con mejores ojos", ha dicho.

Durante el acto institucional celebrado en Cuenca bajo el lema Castilla-La Mancha con las cosas claras, —una cita a la que han acudido unas 700 personas, incluido todo el Consejo de Gobierno y los expresidentes José Bono y José María Barreda—, Page se ha detenido en algunas de las "muchas cosas buenas" que hay en la región.

En todo caso, lo mejor de esta tierra "es tan sencillo como que estamos en el corazón de España: no somos mejores ni peores que nuestros vecinos", ha subrayado.

A lo largo de una intervención trufada de referencias veladas a la situación política nacional, Page ha defendido el servicio que la Constitución le ha prestado a la comunidad autónoma que dirige. "Nos dio lo que muchas veces se nos negó, la posibilidad de defender nuestros intereses; desde entonces, todos los territorios estamos en la misma liga".

Al respecto, ha enfatizado en que "el depósito de autoestima de esta tierra no ha hecho sino crecer desde que tenemos autonomía", una declaración que ha acompañado de algunos datos favorables, como la confianza empresarial y otros relacionados con los servicios del bienestar.

Además de Page, han intervenido el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. Sus respectivos discursos han versado sobre la mejora comparativa de la región respecto a tiempos pretéritos.

El auditorio José Luis Perales también ha reunido a representantes de otras instituciones, como el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Pilar Astray, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y diputados autonómicos de PSOE y PP. Igual que en años anteriores, Vox ha declinado la invitación.

Medallas y distinciones

El acto central de la fiesta regional, que ha finalizado con el himno nacional, ha reconocido a 36 personas y entidades por su aportación al desarrollo y conocimiento de Castilla-La Mancha.

Las tres Medallas de Oro han recaído en la periodista Sara Carbonero, el futbolista Fernando Morientes y al presidente de Castilla-La Mancha en la etapa preautonómica y colaborador de EL ESPAÑOL de Castilla-La ManchaJesús Fuentes Lázaro, este último a título póstumo.

También se ha distinguido a 16 hijos e hijas predilectas, entre ellos Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina; Carlos Valle, productor y director audiovisual que obtuvo el premio Goya en 2025 con Semillas de Kivu, y Gregorio Moya, cantaor flamenco.

Han recibido este premio también Isabel Valdés, periodista especializada en igualdad; Isidoro Gómez, médico de profesión y figura destacada en la vida pública de Cuenca; Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca; y Laura Barbas, primera mujer en dirigir el Instituto Geográfico Nacional.

También son hijos predilectos Manuel Torrecillas, referente del empresariado en la automoción; María Luisa Gutiérrez, productora y fundadora de Bowfinger International Pictures; Roberto Perea, ceramista y presidente de la Federación de Artesanos de Castilla-La Mancha, y Marilia Andrés, compositora e intérprete que fue integrante de Ella Baila Sola.

Además, se ha premiado a Virgilio Hernando, referente de la fotografía de calle en España; y a Vicente Mompó, a título póstumo, impulsor del Parque Empresarial Campollano.

Como hijos adoptivos, se ha reconocido a Paula Monreal, creadora de contenido gastronómico; Eva Maneiro, directiva referente en el ámbito industrial y energético, y Florencio Fernández 'Florito' por su trayectoria y dedicación durante cuatro décadas como referente profesional en la plaza de toros de Las Ventas.

Mercedes Guerra, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Guadalajara; Pedro Antonio Morejón, director territorial de Comercio del ICEX desde 1998, y el periodista Óscar San Martín, también son hijos adoptivos de la región.

Otros reconocimientos

Y las placas de reconocimiento al mérito regional han sido para la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Alfonso Pérez y Francisco Pérez; la catedral de Toledo, la Federación de comunidades originarias de Castilla-La Mancha en Cataluña, la federación taurina de Guadalajara y la Fundación Secretariado Gitano.

También han recibido una placa Gloria Sánchez y María Ángeles Romero; María Luisa Herrera y María Santos; la Mesa del Tercer Sector, la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha; y la Tamborada de Hellín.

En el acto se han intercalado las actuaciones musicales de los alumnos del colegio Miguel de Cervantes de Consuegra (Toledo); Marilia Andrés, Gregorio Moya o Alberto Jiménez.