UGT denuncia que el Sescam "abre la puerta" a utilizar ambulancias con más de diez años: "Sobrepasan la vida útil"

UGT Servicios Públicos ha denunciado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha "abierto la puerta" a que las empresas concesionarias del servicio de transporte sanitario por carretera puedan seguir utilizando ambulancias con más de 10 años de antigüedad, es decir, que "han superado la antigüedad máxima" y a las que se les debe retirar la correspondiente certificación técnico-sanitaria.

El sindicato ha acusado a la administración en un comunicado de "primar el interés y el beneficio de estas empresas concesionarias por encima de la seguridad de pacientes y usuarios", sobre todo cuando "las condiciones en las que se encuentran muchos de estos vehículos son muy deficitarias".

En este sentido, UGT Servicios Públicos remarca viene "denunciando sistemáticamente" en los últimos años que el parque de ambulancias de Castilla-La Mancha está "sumamente envejecido", con "vehículos con cientos de miles de kilómetros y constantes averías, deficiencias mecánicas y de equipamiento, material defectuoso, y un mantenimiento claramente insuficiente".

Incluso, recuerdan que este año han seguido evidenciando la existencia de ambulancias de urgencias que estaban siendo empleadas "sin cumplir los requisitos mínimos de la normativa vigente" y que "aquellas con más de 10 años de antigüedad no estaban siendo renovadas".

Ahora, entienden que la resolución publicada por el Sescam este mes de mayo y que establece este régimen excepcional supone "ahondar aún más en la precariedad y deterioro de estos vehículos y en los riesgos que ello representa para la seguridad de los pacientes y usuarios y de los trabajadores y trabajadoras".

Ya que entienden que "el Sescam ha decidido ampliar el plazo de renovación de las ambulancias", le piden que "asuma su competencia y capacidad de inspeccionar" para "revisar las condiciones técnico-sanitarias" de los vehículos y que traslade al sindicato la situación de todo el parque móvil sanitario de Castilla-La Mancha.

UGT reconoce que está previsto que este "régimen excepcional" concluya una vez que las nuevas empresas concesionarias se empiecen a hacer cargo del servicio -previsiblemente en el mes de octubre o noviembre-, si bien advierte de que si el inicio de la prestación del servicio se retrasase, "prolongaría aún más la vida útil de las ambulancias".

Por último, el sindicato ha avisado que seguirá vigilando y denunciando "cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes y de las personas trabajadoras".