CSIF reclama más plantillas y mejores condiciones para los trabajadores de Hacienda en Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este miércoles frente a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, en Toledo, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados dentro de la primera jornada de paros parciales convocados a nivel nacional y que culminará el próximo 8 de junio con una huelga general si no hay avances.

Coincidiendo con la campaña de la renta, la central sindical ha denunciado el "bloqueo" en materia de condiciones laborales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y ha reivindicado la implantación de la carrera profesional, que no se aplica desde 2019 con la pérdida retributiva correspondiente y a pesar del acuerdo en 2024 para revisar este derecho; la regulación del teletrabajo o que el personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerado profesional de riesgo.

Del mismo modo, el sindicato ha advertido de la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, lo que provoca que la plantilla se encuentra "superada y al límite" en plena campaña de la renta, ha informado el sindicato en nota de prensa.

En este sentido, la portavoz de CSIF Castilla-La Mancha en la AEAT, Eva Martins, ha señalado que la carga de trabajo es "inmensa" y que los trabajadores están "totalmente extenuados" por hacer frente a los cientos de procesos que comprende la Agencia Tributaria.

"Iniciamos este periodo de movilizaciones en plena campaña de renta para denunciar esta situación, por supuesto pedimos perdón a la ciudadanía por las molestias, pero es el momento de visibilizar todas las promesas incumplidas”, ha apuntado.

Respecto a estas cuestiones sin resolver, ha enumerado “el teletrabajo, la carrera profesional y que no se considera profesión de riesgo al personal de vigilancia aduanera a pesar de lo peligroso de su labor con actuaciones en delitos e infracciones de contrabando, lucha contra el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales”.