La ONCE repartió casi 47 millones de euros en premios durante 2025 en Castilla-La Mancha

El Grupo Social ONCE ha repartido 46,9 millones de euros en premios en Castilla-La Mancha en 2025 con los diferentes juegos y sorteos con los que esta organización regó toda España con 1.640 millones de euros.

Este ha sido uno de los datos que ha dado a conocer el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, en una rueda de prensa en la que han presentado el nuevo sorteo 'Dupla' junto al responsable de operaciones y logística de la entidad, Jaime Becerra Rodríguez.

Hernández ha valorado que la organización que representa ha incrementado en 64 el número de vendedores que la ONCE tiene en Castilla-La Mancha ayudando así a encontrar un "empleo digno" para personas con discapacidad.

El delegado ha desgranado que la media de edad de esos vendedores de Castilla-La Mancha está en torno a los 50 años, y que en la mayoría de los casos estos profesionales "vienen de otras vías profesionales que se han truncado debido a la discapacidad".

Del mismo modo, ha apuntado que la ONCE ha registrado en 2025 115 afiliados más con discapacidad visual grave, dentro de una cifra total de usuarios que ronda los 3.000 y de la cual más de 300 son menores de edad.

Dupla

En cuanto a 'Dupla', se trata de un nuevo sorteo con el que los participantes pueden ganar premios de entre 5 y 500 euros.

Los usuarios de la ONCE podrán elegir un número entre el 1 y el 15. En el momento de adquirir su participación, el TPV del vendedor ya muestra si la apuesta ha sido agraciada con un premio aleatorio o no.

Además, se celebrarán cinco sorteos al día -a las 10.00, a las 12.00, a las 14.00, a las 17.00 y a las 21.00 horas- en los que además del número ganador obtendrán premio el anterior y el posterior.

Esta doble oportunidad de conseguir premio es la que pone el nombre de 'Dupla' a este sorteo.

"Lo que buscamos con este juego no es tanto un aumento de la facturación de nuestros vendedores sino que se busca una pequeña alegría que te dé el día y que nos haga salir de nuestra rutina", ha concluido Jaime Becerra.