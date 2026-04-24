Page afirma que Sánchez quiso dar el "pucherazo" en el Comité de 2016: "Me di cuenta de lo que le caería encima a España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha denunciado que durante el convulso Comité Federal del PSOE celebrado el 1 de octubre de 2016 se intentó consumar un "claro pucherazo" para que Pedro Sánchez no perdiese el control del partido.

"Lo que hubo es un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista", ha respondido Page a preguntas de los medios de comunicación este jueves en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Aunque no ha mencionado expresamente a Sánchez, ha construido un relato de los hechos que apunta directamente al entorno del secretario general.

El también secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha ha realizado estas declaraciones tras la reciente publicación de vídeos inéditos de aquella jornada "bochornosa" y "enormemente dolorosa", difundidos por The Objective, que muestran momentos de gran tensión interna.

Mientras que Sánchez defendía que los asistentes votasen en un cuarto aislado la celebración de un congreso extraordinario exprés y primarias, para ganar tiempo y revalidar su liderazgo, Susana Díaz y otros dirigentes como Josep Borrell llamaban acaloradamente a hacerlo con total transparencia colocando la urna en la propia sala donde se desarrollaba la reunión.

Page ha defendido ahora, 10 años más tarde, que los vídeos ahora publicados "ponen de manifiesto que no fue caos, o mejor dicho, que el caos tenía unos gestores y que lo que se buscaba era que esas reuniones terminaran como terminaron".

"Ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis", ha afirmado el barón socialista

Rozando el "colapso"

En las imágenes puede verse a empleados del PSOE entrando en la sala donde estaba la urna y trasladándola a otra estancia con premura. "Afortunadamente, la situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación", ha explicado el político toledano.

En este sentido, el presidente castellanomanchego ha ido más allá al responder sobre posibles irregularidades en la votación. "Se intentó, por supuesto, que mucha gente no pudiera votar, hacer un trampantojo democrático, en definitiva, un pucherazo", ha afirmado, aunque durante su atención a los periodistas ha evitado en todo momento citar directamente a Sánchez.

"Fue el peor día de mi vida en la parte política y de partido. Y no se lo deseo a nadie", ha asegurado Page, que ha añadido: "Fue una experiencia en la que estuvimos tocando con los dedos el colapso del Partido Socialista".

Lo contará "con detalle"

El también secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, además, ha avanzado que en el futuro ofrecerá un relato más detallado de lo ocurrido. "Me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo", ha indicado.

El convulso Comité Federal de los socialistas celebrado en octubre de 2016 terminó con los críticos forzando la dimisión de Pedro Sánchez como líder del partido y dio paso a una etapa provisional en la que Javier Fernández asumió la dirección a través de una gestora.

Sin embargo, solo siete meses más tarde, Sánchez recuperó la Secretaría General ganando las primarias a Susana Díaz y Patxi López.